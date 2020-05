'Muchas personas se escondieron, llevé la carga solo por mucho tiempo'

Sin lugar a dudas, uno de los hechos más bochornosos que tiene la Selección de Brasil en su historia, fue la goleada que le propinó Alemania (7-1) en el Mineirão por la semifinal del Mundial de Brasil 2014. Seis años después, uno de los futbolistas más señalados en aquella ocasión, David Luiz, habló de la situación, mencionando que muchos de los presentes se escondieron y no dieron la cara.

"Hasta ese juego (contra Alemania), tal vez fui el mejor jugador en la Copa del Mundo, o entre los tres. Ese partido fue una decepción para todos, una decepción... No estábamos acostumbrados a perder por dos, tres goles de diferencia y dar la vuelta. De repente, fue un golpe", precisó el defensor del Arsenal en entrevista con el canal oficial de YouTube que tiene su exequipo Benfica.



"Después de seis meses, para mí, muchas personas se escondieron, no querían compartir la responsabilidad, y llevé la carga solo por mucho tiempo", añadió el central de 33 años. No obstante, David Luiz finalizó la charla afirmando que si lo vuelven a convocar a la Selección, iría sin ningún problema: "Si algún día vuelve a surgir la oportunidad, puedo corresponder a la altura".



Por ahora, David Luiz ha vuelto a los entrenamientos en Inglaterra con su equipo Arsenal. Las autoridades de la Premier League siguen analizando la fecha para volver a competencia. En las últimas horas se confirmaron dos casos de covid-19 entre las 996 pruebas realizadas a los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de los clubes.