Problemas para el Dortmund: Hummels es duda para el partido vs. Bayern

No se ha terminado la fecha 27 de la Bundesliga y Borussia Dortmund ya tiene su primer problema de cara a la próxima jornada frente al Bayern Múnich. El club informó que el defensor alemán Mats Hummels presenta molestias en el talón de Aquiles y es duda para enfrentar al equipo bávaro.

“He hablado brevemente con el médico del equipo. Hummels siente un dolor en el tendón de Aquiles. Esperamos que pueda jugar el martes", aseguró Michael Zorc, director deportivo del Dortmund tras finalizar el partido frente al Wolfsburgo.

Borussia Dortmund derrotó 0-2 como visitante a Wolfsburgo por la fecha 27 de la Bundesliga, en la mitad de tiempo, Hummels tuvo que abandonar el partido por molestias en su talón y le daría paso al recuperado Emre Can, quien se ubicó como defensa central, una nueva posición para él.



Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich



Fecha: martes 26 de mayo 2020



Hora: 11:30 a.m., Colombia



TV: Espn 2



Estadio: Signal Iduna Park