‘Mi trabajo es jugar fútbol’: respuesta tajante sobre los aficionados

El mediapunta del Bayern Thomas Müller dijo este sábado, tras la victoria por 5-2 ante el Eintracht Fráncfort, que le gustaría tener público en los estadios pero que su trabajo es jugar al fútbol y ahora él y sus compañeros tienen que concentrarse en dar un buen rendimiento a puerta cerrada.



"Claro que me gustaría tener público, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Nuestro deber es ahora mostrar que podemos dar un buen rendimiento en las condiciones actuales", dijo Müller en declaraciones al canal Sky.

El jugador alemán marcó este sábado el segundo gol y firmó el centro para el primero, marcado por Leon Goretzka. "La verdad es que no vi a Leon, pero vi el espacio vacío y centré allí. Algunos de nosotros tenía que aparecer ahí y si no aparecía nadie me hubiera puesto de muy mal humor", bromeó sobre el primer gol.



Recordemos que Bayern goleó 5-2 al Frankfurt y es único líder de la Bundesliga con 61 puntos, a cuatro del segundo Borussia Dortmund.