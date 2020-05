'El descenso en River era necesario, hay que tocar fondo a veces'

Talentoso y negligente cuando atajaba para River, espectacular salvador muchas veces pero criticado por goles muy evitables y aquel gesto de rechazo a Ubaldo Fillol, Juan Pablo Carrizo quedó como un jugador controvertido en la historia millonaria, y como el arquero del equipo que sufrió el descenso. Y este viernes opinó como para aumentar la polémica alrededor de sí.



"Viendo hoy la realidad, era necesaria. Era necesaria. Porque tenés que tocar fondo. No hay otra", manifestó Carrizo en una charla con TNT Sports, acerca del episodio más negativo en la historia de River, del que el próximo 26 de junio se cumplirán nueve años.

"En ese momento yo sentía que el club necesitaba de los jugadores que surgieron del club. Y asumí ciertos riesgos del juego. Nadie deseó ese final", explicó, acerca de su regreso desde Zaragoza, España, para participar en la temporada argentina 2010/2011. "No hubo un solo culpable. Ni un jugador ni la dirigencia. Es todo un organismo lo que funcionaba mal hace tiempo. En lo deportivo ese año se llegó al límite", juzgó el arquero de 36 años, hoy sin club, tras desempeñarse hasta diciembre en Cerro Porteño, de Paraguay.



"Yo en el 2011 me equivoco en dos partidos. ¿Vos te pensás que yo hubiese querido equivocarme en el año más difícil para River? No existe en ninguna cabeza. Yo hubiese querido ser un superhéroe, salvar al club y quedar en la historia del club de otro modo, pero cada uno te pone en el lugar que quiere. Yo sé en el lugar que estoy, sé que tipo de jugador soy y cuál fue mi entrega en ese momento", subrayó Carrizo, recordado por un error importante en La Bombonera que abrió un 2-0 de Boca, en el último superclásico de Martín Palermo (autor del otro gol). Luego de ese partido, River encadenó varias derrotas que derivaron en el repechaje con Belgrano y el descenso.



De todos modos, Carrizo siente vivió en su club de origen lo mejor de su carrera. "Fue un sueño cumplido consagrarme con River. Me daban mucha importancia. River me dio la chance de llegar a la selección argentina", declaró quien estuvo en el club en dos períodos (2004-2008 y 2010-2011). Y, pese a lo discutido que fue, apuntó que jamás tuvo problemas en el trato mano a mano con los simpatizantes. "El hincha de River siempre tuvo mucha gratitud. Nunca recibí palabras desagradables o pasé momentos feos. Me siento muy afortunado por el cariño que me brindan. Algo tuve que haber hecho para que la gente me reconozca. La gente no reconoce tan fácil, y yo me quedo con eso", rescató.



Canchallena.com

La Nación

GDA

Argentina