'No sé qué va a pasar ahora, estoy con la cabeza en Juventus': Higuaín

El futuro del Gonzalo Higuaín en Juventus sigue siendo noticia en Italia y Argentina. El delantero argentino fue vinculado recientemente con su llegada a River Plate en el próximo mercado de fichajes, en una operación que incluiría un intercamhio de jugadores entre ambos clubes con el nombre de Jorge Carrascal como parte de la operación.

Ahora, y ante un fuerte interés del la MLS por llevarse los servicios del delantero, el argentino habló por primera vez tras su regreso a Italia, en el que aclaró que su cabeza permanece en Juventus a pesar de ser relacionado con la futura salida del club: “River es un club que me dio siempre todo. La posibilidad de crecer, de dejarme mostrar, me dio la oportunidad de que me compre Real Madrid. No sé qué va a pasar ahora, estoy con la cabeza acá”, explicó el atacante en entrevista con el programa Líbero de TyC Sports.





“El equipo de Marcelo fue muy contagioso. Demostraba jerarquía y contundencia. Los ‘9' tienen muchas situaciones por como juega el equipo. Uno jugó en River... A veces se imagina y dice qué lindo. Hasta Dani Alves dijo que es una de las grandes apuestas del fútbol (por Gallardo) y no creo que él no entienda. Marcelo hoy está en los ojos de todos y bien ganado lo tiene”, añadió el ‘Pipita'.

Para finalizar, el delantero de Juventus, se refirió a los rumores que lo acercaron al D.C. United de la MLS: “Hasta a mí me sorprendió. Mi cabeza está acá y el futuro dirá qué tendrá que pasar... Hay varios argentinos que terminan la carrera y se quedan viviendo afuera. A Argentina siempre voy a volver, decir si voy a vivir allá o no es prematuro. Eso lo decidiré cuando termine mi carrera, no es tiempo”.



“A mí de chiquito me decían si quería hacer el diez por ciento de la carrera que hice y lo firmaba. Poder jugar tres mundiales, Copa América, en Chelsea, MIlan, Real Madrid, Juventus, Napoli.... En Chelsea no jugué mucho, pero tuve la suerte de ganar la Europa League. En el único equipo que no pude ganar nada fue en el Milan, pero en todos los otros equipos fui campeón”, precisó.