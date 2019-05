Autuori prolonga mala experiencia de Nacional con técnicos extranjeros

Paulo Autuori es el técnico número 66 en toda la historia de Atlético Nacional y el número 32 entre los extranjeros, quienes llegaron con mucha ilusión, pero terminaron, en su mayoría, en deuda. Seis de los 29 títulos ‘verdolagas’ fueron ganados por foráneos.



El primer entrenador extranjero fue el Fernando Paternóster que tomó las riendas del club en 1948 hasta 1951. Su paso por el club fue muy irregular. En los primeros dos años, el club finalizó sexto y séptimo respectivamente. En 1950 y 1951, salió penúltimo y antepenúltimo.



Paternóster salió de la institución por otro extranjero, su compatriota, Ricardo Ruiz y luego llegó el uruguayo José Sáule. Ambos tuvieron un paso también irregular en 1954. Paternóster volvió a Nacional y lo sacó campeón por primera vez en 1954. Paternóster volvió a irse en 1956.



Los siguientes fueron:



• Óscar Contreras (1956-1956).

• Fernando Paternóster (1956-1957).

• Ricardo Ruiz (1957-1961).

• Julio Gaviria (1961).

• José Echegoyen (1962).

• René Seghini (1962).

• Julio Gaviria (1963).

• Julio Tócker (1963).

• Julio Gaviria (1963).

• Juan Eulogio Urriolabeitia (1964).

• Juan Eduardo Hohberg (1964-1966).

• Julio Gaviria (1966).

• Aristóbulo Deambrossi (1967).

• Ricardo Ruiz (1967-1968).

• Santos Cristo (1968-1969).

• Lothar Padel (1969).

• Bernardo Valencia (1969).

• Francisco Zuluaga (1969-1970).

• José Curti (1970-1972).

• Vladimir Popović (1973).



El segundo título de Nacional también llegó de la mano de un foráneo, César López Fretes, en 1973. Antes de que el paraguayo llegara, pasaron 20 entrenadores en total, de los cuales 15 fueron de otro país (10 argentinos, dos uruguayos, un brasilero, un alemán y un serbio) y tan solo seis colombianos.



En 1976 llegó Oswaldo Zubeldía, tal vez el entrenador extranjero más importante de la historia del club, consiguió dos títulos (1976 y 1981), pero su trabajo en los entrenamientos es lo más recordado. “Revolucioné el fútbol colombiano porque acabé con la siesta. Acabé con los desayunos fuertes y los almuerzos prolongados. ¡A la cancha! A trabajar mañana y tarde”, dijo en una entrevista a la revista 'El Gráfico'. Zubeldía dirigió 40 partidos, de los cuales ganó 18, empató 12 y perdió 10. Para un rendimiento del 60%.



Luego de Zubeldía pasaron Miguel Ángel López (1982), Luis Cubilla (1983-1984), Juan Martín Mujica (1985-1986) y Aníbal Ruiz (1986-1987). De ahí en adelante, Nacional le apostó al talento local hasta 1999 cuando llegó Reinaldo Merlo.



Merlo arribó en enero siendo muy resistido, pero los resultados hablaron por sí solos. Fue segundo en el Torneo Apertura, pero no inició el Finalización por presión de los hinchas. Luis Fernando Suárez tomó al equipo y salió campeón contra América de Cali.



En agosto del 2006, llegó Óscar Héctor Quintabani, argentino nacionalizado colombiano. En 2007 obtuvo el bicampeonato al ganar el Torneo Apertura yFinalización el mismo año. Quintabani dirigió 40 partidos, ganó 20, empató 10 y perdió 10. Para un rendimiento del 58,3%.



En 2009, Nacional apostó por el hispano-argentino Ramón Cabrero. Cabrero había sido campeón en 2007 con Lanús por primera vez en la historia del club, pero no cumplió con las expectativas y los problemas de salud lo alejaron del banco en 2010. Cabrero dirigió 44 partidos, ganó 19, empató 12 y perdió 13, para un rendimiento del 52%.



Los últimos años



En junio de 2017, se anunció la llegada de Juan Manuel Lillo a Nacional. El español tenía la difícil tarea de reemplazar a Reinaldo Rueda y, a pesar de que le había ido mal en Millonarios en 2013, Nacional confió en él. Lillo cayó en octavos de final contra Tolima por la Liga y en cuartos de final de la Copa Colombia 2017 frente a Patriotas. Renunció en diciembre de ese mismo año. Dirigió 26 partidos oficiales, ganó 14, empató 4 y perdió 8, para un rendimiento del 58,9%.



Comenzando el 2018, llegó el argentino Jorge Almirón. Llegó con un cartel importante, tras salir subcampeón de la Copa Libertadores con Lanús y ser el entrenador más ganador de la historia del granate con tres títulos. Almirón perdió la Superliga contra Millonarios, la final de la liga local con Deportes Tolima y fue eliminado de la Copa Libertadores contra Atlético Tucumán en los octavos de final. Todos estos duelos los perdió en casa. Almirón terminó su contrato con el equipo en agosto de 2018. El ex DT de Lanús dirigió 38 partidos, ganó 22, empató 8 y perdió 8, para un rendimiento del 64,9%.



Para noviembre de 2018 y tras el último título conquistado por el club, la Copa Colombia, ganada por técnico interino Hernán Darío Herrera, llegó el brasileño Paulo Autuori de Mello. Bicampeón de Copa Libertadores, Campeón del Mundo de clubes y seleccionador en Perú y Catar, el ‘carioca’ quería marcar su historia en el equipo ‘verdolaga’.



Pese a la medida cautelar del TAS, las contrataciones tardías, las convocatorias de algunos de sus jugadores a la Selección Colombia de mayores y Sub 20, sumada a las lesiones, el ‘carioca’ aún no logra imprimir su estilo de juego. Bajo su mando, ha disputado 29 partidos, de los cuales ganó 10, empató 10 y perdió 9, para un rendimiento del 46%. Aunque clasificó a los cuadrangulares de la Liga, en Copa Libertadores se quedó en la segunda fase a manos de Libertad de Paraguay.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín