Paliza, baile y decepción en Brasil: Fluminense goleó 4-1 a Nacional

Atlético Nacional mostró su peor cara en Brasil y Fluminense le pasó por encima al golearlo por 4-1 en el partido de ida de la Copa Suramericana. En el Maracaná, el verde siguió mostrando sus problemas futbolísticos y dejó una gran decepción en el torneo internacional. ¿Paulo Autuori viajará de vuelta a Colombia?...

Desde muy temprano, Fluminense se iba arriba con la figura del partido, un joven de 17 años que marcó triplete en el partido. Joao Pedro, de cabeza, recibió un pase de Yoni González y puso el primer tanto del partido.



Luego, al ocho, el mismo Joao recibió una gran habilitación y estuvo frente a frente con José Fernando Cuadrado, quien no pudo detener el balón y vio pasar el esférico por encima para el segundo gol del partido.



Llegó el minuto 16 y Luciano se anticipó dentro del área, poniendo el 3-0 y goleada a favor de Fluminense, que le pasaba por encima a Nacional.



Al 18, llegó el consuelo para los verdolagas, que no se fueron en ceros de Brasil y, por la vía del penal, Hernán Barcos puso el descuento, con suspenso.



Pero no sirvió de mucho, pues al 32 llegó nuevamente la pesadilla joven para Nacional: Joao Pedro. El brasileño cabeceó y tapó Cuadrado, pero el rebote quedó para el atacante y puso el 4-1 definitivo.



En la segunda mitad, Nacional no tuvo un despertar, aunque tampoco recibió goles. El conjunto verde no encontraba su buen juego y decepcionaba en Brasil, pero el club carioca bajó su ritmo y no llegaba con tanto peligro al arco de Cuadrado.



La categoría de Hernán Barcos, el más regular del semestre, tampoco estuvo presente en Brasil y no pudo ayudar a su equipo, que con un pobre juego se quedó con una goleada en contra frente a Fluminense.



Sin más y con un muy mal juego en Brasil, el conjunto verdolaga definirá todo en su casa contra Fluminense el próximo miércoles a las 7:30 p.m.