Luis Sánchez, un juvenil que empieza a ser noticia con América de Cali

El volante Luis Francisco Sánchez es cucuteño, tiene 18 años (18 de septiembre de 2000) y solo ha actuado con América de Cali en dos fracciones de partido (67 minutos) de la Liga Águila I-2019, frente a Once Caldas (1) y Jaguares (66).

Precisamente ante el cuadro felino de Montería fue la gran noticia de la undécima fecha del campeonato, luego de definir a los 9 minutos del segundo tiempo con frialdad ante el arquero Roque Cardozo una cabalgata que él mismo inició desde mitad de cancha y dejó inmóviles a cuatro rivales para dejar estampada una joya en el Pascual Guerrero, ante casi 20.000 espectadores.



El ‘Niche’ Sánchez, como le dicen sus amigos de infancia y sus compañeros en América, hizo parte de la selecciones infantil y prejuvenil de Norte, luego de que unos empresarios lo llevaron a Medellín y a pruebas en el Sevilla de España y en un club de Holanda, pero recaló en Cali en 2018.



Es un jugador tímido, humilde, pero con condición técnica y carácter para enfrentar acciones como la del domingo. Nacido y criado en el barrio El Salado, al noroccidente de Cúcuta, se inició en la Escuela Juventus Chamitos, del profesor César Mejía, con 25 años de actividad con niños de bajos recursos, pero gracias a sus padrinos se desplaza a los municipios vecinos a buscar jugadores, algunos de los cuales hoy, mejor formados, están en Bucaramanga y Medellín.



A los 21 minutos, Sánchez fue reemplazado por Luis Alejandro Paz, más por precaución, tras sufrir una molestia muscular.



Lo bonito de esta historia es que una vez se confirmó que Yesus Cabrera no iría en este encuentro en la segunda línea por acumulación de amarillas, Fernando ‘Pecoso’ Castro no dudó en incluirlo como inicialista, por encima de hombres más experimentados, y premiándolo por su desempeño y otro hermoso gol que le había anotado a Atlético F.C. el pasado jueves para el triunfo rojo en la Copa Colombia.



Con la emoción reflejada en su rostro, el jugador nortesantandereano que desde la temporada pasada está con los escarlatas, tras una determinación de fortalecer las divisiones menores, señaló: “Sí, fue un bonito gol, creo que terminamos bien el partido, tuvimos la calma, sabíamos que Jaguares se nos venía a encerrar, pero gracias Dios tuvimos la confianza y sacamos los tres puntos, que era necesario”.



Sobre qué lo llevó a tomar la decisión de hacer la jugada de corte individual y no compartir el balón, reconoció: “Allí en ese tercio de cancha uno tiene que ser muy atrevido, vi la manera de desequilibrar, mucho espacio y me atreví a hacer el gol”.



Esa confianza le ha dado el técnico ‘Pecoso’? “Sí, es quien me he dado la mayor confianza para estar con el primer equipo, entonces creo que este es un homenaje también para él”.



Así describió la jugada a fondo: “Fue una pelota que Segovia tira desde el fondo, la bajo de pecho y ya cuando la amortiguo veo que está muy solo el medio, me atrevo a ir hacia adelante y encarar, creo que saqué cuatro jugadores y cuando alcé la cabeza vi que el arquero estaba un poco afuera y tomé la decisión de picársela”.



De igual forma, reconoció que fue una semana estupenda, ya que marcó en Copa y debutó con otro golazo en Liga. “Sí, gracias a Dios se me vienen dando las cosas y al profe ¨pecoso’ que me da la confianza, espero seguir así de la mejor manera”, sostuvo el juvenil mediocampista.



Finalmente, cree que el técnico Castro se la ha jugado por los jóvenes por convicción y no por necesidad. “Estamos aquí jugando porque cada uno se ha ganado el puesto, el profe deposita su confianza por lo que cada uno demuestra en los entrenamientos, más no por necesidad”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces