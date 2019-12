¿Qué tan cerca está Luis Fernando Suárez de llegar al Deportivo Cali?

Palabras van, palabras vienen, Deportivo Cali no cuenta más con Lucas Pusineri en la dirección técnica, por lo que tiene en carpeta las hojas de vida de varias opciones para reemplazarlo.



Pedro Troglio, Jorge Luis Pinto, Rafael Dudamel aparecen entre quienes son analizados, pero en los últimos días se sumó un entrenador con experiencia mundialista en selecciones y que está desempleado, con unas ganas enormes de volver a sentarse en un banquillo.

Se trata del antioqueño Luis Fernando Suárez, quien a sus 59 regresaría a las toldas verdiblancas después de dirigirlo en la temporada 2001, cuando el llamado ‘Dream Team’ no funcionó.



Aunque, como es apenas lógico, los directivos no hayan entregado la lista de los candidatos, en diálogo con el programa Kickoff, de ‘WIN Sports', Suárez reconoció que sí ha habido contactos con el club vallecaucano.

Sobre esa posibilidad, Suárez señaló: “Es lo que a uno le gusta siempre, uno dice por qué se metió en ese lío de ser técnico y después cuando no está ejerciendo lo necesita, no tenemos alma de faquir. Lo que le puedo decir hasta ahora es muy poco, sé que hay una posibilidad, de que lógicamente el nombre mío está por allí sonando, de que se ha hablado, pero hasta ahora nada que esté concreto, lo que sí digo es que tengo muchas ganas de volver al fútbol, de trabajar otra vez en esto y ojalá que se pueda presentar”.



¿Es verdad que pidieron cotización en el Cali y cómo lo vio este año? “Vi cosas muy buenas del Cal, incluso algo que tengo que valorar y mucho es el trabajo que hizo el técnico (Lucas Pusineri), de pronto se le sacó agua a las piedras, porque desde el principio vi tirando lo que había, comparativamente con los demás equipos se veía que de pronto iba a estar en desventaja, potenció jugadores de las divisiones menores, él también era nuevo en esto porque llegó a Cúcuta y la exigencia allá es muy diferente a la del Cali, mis respetos para el técnico, hizo cosas muy buenas, valoró a un equipo en sus jugadores con una gran dimensión”.

¿Usted como directivo no lo hubiera dejado ir? “A mí me extrañó cuando me dijeron que se iba, uno sabe que en esto cuando hace buenas campañas uno en esto está en el hecho de pedir un poquito más, porque te van a exigir más, pero después vas a tener más posibilidades en otras partes, en él se podría dar esa situación”.



¿Qué prefiere, que usted arme su equipo o que le digan va a estar con estos jugadores? “Uno siempre pensaría que debe tener una afinidad con los jugadores que quiera, lo que pasa es que es desgraciadamente uno no puede estar pensando en eso, porque cuando se llega a los clubes ellos tienen una nómina armada, unos jugadores, un pensamiento que también hay que respetar, lo más importante es que cuando elija, que sea equipos que tengan la misma sensibilidad de uno, aún sin tener los mismos jugadores, pero que el pensamiento no sea muy diferente al que uno tiene en su forma, metodología y método de entrenar”.

¿Se identifica con el Cali de hoy? “A mí me gusta lo que vi, equipos que jugaban muy bien, que incluso era un equipo que hasta los 90 minutos peleaba y eso me parece que habla muy bien de esa capacidad de resiliencia, que nunca se entregó, ganó muchos partidos al final de los 90 minutos y lo más importante, jugando bien, esto es altamente valorable, por eso fue protagonista durante todo el año, aun así sin conseguir ningún título, fue un equipo que pasó el año bien, si se elabora una lista de equipos que estuvieron bien, el Cali pasa con una buena calificación”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces