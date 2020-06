Sambueza ilusiona a hinchas de Santa Fe: ¿al fin seguirá de rojo?

Fabián Sambueza es uno de los dolores de cabeza de Santa Fe en la emergencia por el coronavirus covid-19. Y no es por su salud, que afortunadamente es óptima, sino por su contrato.

El argentino y su representante negocian desde hace varias semanas una reducción salarial, con promesa de pago retroactivo cuando vuelva la competencia, a raíz de la crisis económica que se está viviendo.



Las negociaciones no han parado pero no han llegado a un acuerdo final, al menos de manera oficial. Y por lo que pudo saber FUTBOLRED, los avances no han sido muy concretos.



La última señal del jugador sobre su situación en el equipo da para ilusionarse. Este fue su último comentario en redes sociales:

Sambueza es pieza fundamental no solo del buen remate de campaña del año pasado sino también del ritmo sostenido que se mantuvo en la Liga I 2020, antes de que debiera suspenderse por culpa de la pandemia.



¿Hay acuerdo final? El club y el jugador siguen, por ahora, sentados en la mesa, pero no hay humo blanco.