Hasta que cedieron: las dos opciones de Dimayor para un solo torneo

Luego de las tres fallidas opciones que dio Dimayor la semana pasada, habría un formato que finalmente sería el ganador y ahora hay dos propuestas: las dos se limitan a jugar un solo torneo al año. Como se esperaba por tiempo y demás.



La idea es que se haga por grupos y habría una novedad importante en el descenso, pues se cancelarían este año y en 2021 se jugaría con 22 equipos, dejando 4 descendidos ese mismo.

Opciones para regresar:

Opción 1:



-Un solo torneo este 2020



- Se disputará en cuatro regiones.



- Jugar partidos aplazados por tema de reclasificación.



- Tabla de reclasificación serán las 8 fechas ya disputadas y el torneo que se hará.



- Serán 4 grupos de 5 equipos (por regiones).



- Inicio: 2 de septiembre. Fin: 20 de diciembre.



- Sistema de juego:



4 grupos de 5 equipos (partidos ida y vuelta). clasifican los dos primeros de cada grupo a cuartos de final (ida y vuelta). Semifinal (ida y vuelta) y final (ida y vuelta).



Todos los equipos, en grupos, tienen una fecha de descanso.



Así serían los grupos:



A: Nacional, Medellín, Once Caldas, Envigado y Rionegro



B: Santa Fe, Millonarios, Chicó, La Equidad y Patriotas.



C: América, Cali, Tolima, Pereira y Pasto.



D: Junior, Bucaramanga, Cúcuta, Alianza y Jaguares.



Opción 2:



-Único torneo en 2020.



- 2 grupos de 10 equipos, en cada uno habrá 5 parejas de clásicos.



- Inicio: 1 de agosto. Fin: 20 de diciembre.



- Sería de domingo a domingo, excepto en diciembre.



Sistema de juego:



18 fechas en total y clasifican los dos primeros de cada grupo. Semifinal: 1A vs. 2b, 1B vs. 2A. Y habría final única.



Los cupos a torneos internacionales se repartirían así:



Libertadores:



Colombia 1: campeón de Liga



Colombia 2: campeón de Copa Colombia (si es el mismo campeón, iría el subcampeón)



Colombia 3: subcampeón de Liga



Colombia 4: cupo por reclasificación.

​

Suramericana:



4 cupos por reclasificación que no estén en Libertadores.



*Información de Deportes El Tiempo.