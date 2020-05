¿Quién implementará en protocolo de la Liga? El contrato que no fue

La reunión por videoconferencia del pasado viernes, entre los presidentes de los clubes de Dimayor, dejó buenas y malas noticias.

Primero, las buenas. El protocolo que presentó la entidad para la reactivación de la Liga Betplay sigue firme y, en el momento que reciba las recomendaciones de los Ministerios de Salud y Deporte, se implementará.



Las no tan buenas, que la decisión estuvo marcada por una situación al menos incómoda, que se reveló en la mencionada reunión de la comisión de mercadeo, en la que tienen participación los jefes de Millonarios, Nacional, América, Cortuluá, Jaguares, Santa Fe, Rionegro Águilas y La Equidad.



Según fuentes consultadas por FUTBOLRED, Las suspicacias aparecieron antes de la cita, cuando los presidentes se percataron de un detalle: la compañía Atlhletics and Health Soluticions, con sede en Canadá y que en teoría tenía un principio de acuerdo para implementar el protocolo, no solo se conformó un día después de la firma de una carta de intención con Dimayor para prestar el servicio (el 8 de abril se acordó y el 9 de abril de 2020 se constituyó la empresa), sino que tenía entre sus socios a un ciudadano colombiano que acabó inclinando la balanza hacia el final del acuerdo.



Se trata de Juan Carlos Gómez Roa, quien según aceptó en la reunión, es amigo personal del presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez. Los miembros de la Comisión de Mercadeo encontraron que el mencionado socio tiene un porcentaje accionario de 11 por ciento en Atlhletics and Health Soluticions, quien además es gerente de Winner Group, empresa relacionada con los casinos.



Ante esta situación, al menos indelicada, el presidente Vélez resolvió que la citada carta de intención no tendrá efectos en el futuro y se abrirá en una convocatoria para elegir a una empresa que implemente dicho protocolo, al menos una que pueda operar en Colombia con los permisos legales requeridos, pues con la canadiense no había mayores certezas.



La decisión tiene que ver con que en la construcción del mencionado plan para el regreso del fútbol no hubo participación de la compañía internacional sino que fue obra de personal de la entidad, entre ellos Daniel Cardona, Vladimir Cantor y Mauricio Serrato. Siendo producción interna, no hay derechos ni complicaciones con la firma canadiense.



Lo que procede ahora, tal como había explicado el presidente Enrique Camacho, es que el protocolo de las 65 páginas se enriquezca con las sugerencias del Ministerio de Deporte y de Salud (este último aun no se ha pronunciado) y se establezca la hoja de ruta definitiva para el reinicio de la competencia.



De esta manera, el camino sigue despejado para el posible regreso de la Liga Betplay, ya sin el ruido innecesario que producían las dudas sobre la compañía extranjera, aunque todavía esté todo por decir de parte del Gobierno Nacional.