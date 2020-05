Líos en el América: no hay certeza de la continuidad total del plantel

El panorama de los dos equipos de Cali es totalmente distinto dos meses después de aparecer el covid-19. Mientras uno hizo los esfuerzos posibles por conformar una plantilla competitiva en su regreso a Copa Libertadores después de 11 años y defender su título nacional, el otro prefirió apretarse el cinturón y encarar competencia local y Copa Suramericana con lo que podía, sin estirar presupuesto.



Sin embargo, el cuadro verdiblanco ya hecho dos acuerdos consecutivos con su nómina profesional en cuanto a rebaja de salarios y renovación de contratos hasta diciembre, pero con América ha sido un tema espinoso, al punto que, al igual que ocurre con la continuidad o no de la Liga I-2020, aun no se sabe si su cuerpo técnico y jugadores más destacados puedan mantenerse en lo que falta del año.

Una y otra vez Futbolred ha explicado la difícil situación financiera del campeón colombiano, que con la mejor intención se destapó los pies por cubrirse la cabeza, pero ahora, en medio de una crisis acentuada que la pandemia, se ve maniatado en el objetivo de conservar a sus figuras.



Mauricio Romero, presidente de la institución, reconoció en el Alargue de Caracol Radio que no es una tarea sencilla: “estamos revisando situaciones día tras día, cada día se presenta una nueva situación, una nueva información que te lleva a recomponer el tema, tratando de mirar cómo nos vamos a ajustar a esta nueva realidad, que seguramente va a ser un tema bastante complejo”.



Aceptó que en medio de la incertidumbre los números siguen sin cuadrar: “es complicado, en enero habíamos hecho un presupuesto pensando en tener una nómina competitiva para enfrentar Libertadores después de muchísimos años, ser protagonistas nuevamente del torneo nacional, y prácticamente en dos meses todo cambia, pero las obligaciones siguen, hay que mirar cómo nos ajustamos porque nosotros habíamos hecho una apuesta muy grande y dependíamos 100% del tema de los resultados deportivos, los patrocinios, las taquillas y al ver esta realidad tendremos que recomponer un poquito el tema y mirar cómo nos ajustamos”.



En lo que podría recuperar América en cuanto a porcentajes si el fútbol vuelve a puerta cerrada, señaló que “el tema de los patrocinios para nosotros es un tema importante y prácticamente en 5 o 6 meses no vas a poder cumplir con tu parte de contratos, eso nos ha llevado a temas de reducción en contratos publicitarios. El tema de taquilla, para nadie es un secreto, es un porcentaje muy alto, casi el 15% de nuestro presupuesto y es un tema que no vamos a tener”.

Romero aclara que es mejor eso que nada: “Obviamente, lo primordial siempre tiene que ser la vida y la salud de los jugadores, de todas las personas que rodean nuestras nóminas deportivas, pero Europa está marcando ya una tendencia y nosotros tenemos que sumarnos a eso, necesitamos que el fútbol vuelva rápido, necesitamos empezar a competir, a entrenar, ya son muchos días sin tener contacto con los jugadores, con el equipo, y realmente necesitamos volver a competir para reactivar este tema”.



Del tema Matías Pisano dijo que “el tema es complicado no solamente con él sino con todos los jugadores que nos terminan contrato ahora en junio, porque te enfrentás a una realidad que prácticamente es de cuatro meses y de paso tenés que cumplir con un salario, pero no vas a recibir ningún tipo de contraprestación, y al final en junio, como decía Matías, él puede tener una opción, se puede ir, y nosotros realmente no tenemos cómo hacer uno de esa opción de compra, entonces por más que él diga que quiere continuar y que nosotros quisiéramos contar con él, habrá que ver si nos podemos ajustar a los números, pero realmente ahorita es muy difícil por el tema de la falta de ingresos”.



Sobre cuántos jugadores podrían salir del club aseveró que “los casos más representativos, sin decir que los otros no son importantes, por su participación, está Pisano, Rangel, no nos olvidemos que Rangel es jugador de Junior y hasta junio está el préstamo, habrá que mirar a partir de junio, si Junior lo necesita, si se puede hacer una ampliación del contrato, un préstamos, si definitivamente hay que hacer uso de la opción de compra nos queda muy complicado, digamos que hay que mirar qué pasa con Rangel”.



Pero ojo. Alexandre Guimaraes, el entrenador que le entregó una nueva estrella después de 11 años, y sus acompañantes, también están a la espera de cualquier decisión: “Uno de nuestros temas más importantes es el de nuestro cuerpo técnico, porque ellos también terminan en junio, es una situación que estamos mirando, ellos están cada uno en sus países, es un cuerpo técnico que no es económico y que tendríamos que mirar un acuerdo económico, la renovación en qué términos sería, todo eso tipo de cosas que nos ha traído esta pandemia, que nos afecta muchísimo el proyecto deportivo y esperamos poder resolverlo de la mejor manera”.



Finalmente, el directivo se refirió a sobre si las ayudas de Conmebol y Fifa han servido: “Son paliativos, a nosotros indudablemente cualquier dinero que nos pueda ingresar nos sirve, pero de todas maneras en el tema de la Conmebol en lo de Copa Libertadores, hay que comprometer ingresos futuros. Digamos que es un alivio en este momento, porque todos los clubes tienen un problema de flujo de cada demasiado grande, pero realmente no te soluciona el problema como tal, porque al final estás atrasando el problema. Definitivamente hay que hacer ajustes, quiéralo uno o no, porque no habrá otra forma de enfrentar, después de que pase todo esto, financieramente el grupo desde otra perspectiva”.