El futuro de Matías de los Santos: 'El plan C hoy es Milonarios'

El futuro de Matías de los Santos es uno de varios frentes que por estos días tiene abierto Millonarios.

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre la fecha de regreso a los entrenamientos y, en consecuencia, a la competencia, los equipos intentan perfilar sus nóminas, definiendo contratos en unos casos y ajustando contrataciones en otros.



En el caso de Millonarios, donde se ha movido mucho la nómina en las últimas horas con la llegada de Christian Vargas y las salidas, principalmente, de Wilker Fariñez y José Ortiz, ahora se examina la operación regreso: la repatriación de jugadores prestados a otros equipos, que puedan volver apra dar una mano. Y el primer nombre en esa lista es Matías de los Santos.



Se especula con su posible regreso a la disciplina azul, en parte por la incertidumbre total que se vive también en Argentina por el coronavirus covid-19, país en el que el uruguayo está cedido, a Vélez Sarsfield.



El agente del jugador, Daniel Gutiérrez, habló del tema en el programa Pura Pasión: "Tenemos que buscar lo mejor para todos. Si no se puede la transferencia, esto es como todo, hay que tener un plan A, plan B y un plan C. El plan C hoy es el regreso a Millonarios, pero vamos a apuntar a otras opciones", dijo.



¿Conclusión? No suena a que Millonarios sea una prioridad para el zaguero, quien tendría interés en prolongar el préstamo. Sin embargo, otras versiones indican que el uruguayo sí querría regresar, especialmente por razones económicas, que serían más ventajosas en Colombia que en Argentina.



La realidad se sabrá solo en un par de semanas, cuando hay claridad sobre el regreso de las competencias y Vélez haga también sus evaluaciones y decida si presentar una nueva oferta para prolongar el préstamo o devuelve al jugador, ahora a órdenes de Alberto Gamero.