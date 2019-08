¿A quién apuntó? La polémica respuesta de Pinto sobre los refuerzos

Jorge Luis Pinto continúa trabajando con Millonarios para lograr el mismo nivel demostrado por el club el semestre pasado y a la espera del partido con Jaguares, luego de una práctica matutina, el entrenador dialogó con la prensa sobre algunos puntos específicos como los refuerzos, los lesionados, las variantes y algunos jugadores que la hinchada espera como Wuilker Fariñez.



Partiendo de esto, el entrenador arrancó refiriéndose al partido: “Novedades no hay. Estamos esperando alguna recuperación que puede tener Lasso por un estado gripal. Lo mismo Balanta. De resto está la base del equipo que jugó en Bucaramanga. Juan Camilo Salazar no va. Jaguares no es un equipo fácil”.



Así que pasando a la actualidad de Santiago Montoya Muñoz y de Wuilker Fariñez afirmó: “Santiago viene trabajando hace varios días y va a estar en la nómina de convocados. Miraremos si lo utilizamos o no. Wuilker, por su parte, no va a estar en la convocatoria, pero la próxima semana muy seguramente sí va a estar para el miércoles o el domingo”.



Entendiendo la preocupación de los hinchas, agregó: “Es entendible que todo el mundo esté preocupado, pero hemos tenido muchas variantes en los centrales. Esto hace que haya movimientos imprecisos pero vamos mejorando. Hay que sufrir para llegar a la felicidad”.



De igual manera, se refirió al estilo de Simeone, con el cual se siente identificado: “He visto a los equipos de Simeone. Tiene su estilo, de pronto no es brillante con la pelota pero tiene oficio y siempre va a ser difícil ganarle. Yo comparto su filosofía. Sabe sufrir, Millonarios tiene que aprender a saber sufrir”.



Pero después de esto el entrenador volvió sobre el debate de los refuerzos y los problemas del club con una respuesta polémica: “El problema más grande que he visto en Millonarios es contratar jugadores, por múltiples motivos. Yo no había visto algo tan complejo en mi vida como estas dificultades”, sentenció.



Y aunque concluyó asegurando que irán por un delantero, dejó flotando una idea por la que los hinchas ya habían cuestionado a la dirigencia y que seguramente volverá a ser un tema de debate en los próximos días, pues las palabras del entrenador fueron muy claras y aunque no especificó de dónde viene el problema, lo cierto es que sí existe.