Viera y Junior: su contrato, el retiro y por qué patea tiros libres

Sebastián Viera es uno de los mejores extranjeros que han venido al fútbol colombiano en la última década. Su influencia, experiencia y personalidad, le han devuelto la gloria al Junior. Además de sus atajadas decisivas, también sus goles han sido importantes para que el club barranquillero este en la élite en los años recientes.



El uruguayo, ídolo de la afición tiburona, confesó que a sus 37 años todavía no piensa en retirarse, aunque sabe que su contrato con el equipo barranquillero termina en diciembre de este año y no sabe si continuará en el club.



“En Junior tengo contrato hasta diciembre. Si bien tengo 37 años, creo que para retirarme quedan 3 o 4 años. No quiero ser una carga para ningún equipo. No me gustaría ofrecerme a ningún equipo”, dijo Viera en conversación con ‘Sport 890’.



Uno de los equipos por los que pasó Viera fue por Nacional de Uruguay, de allí salió a Europa y se consagró como portero. En varias ocasiones se ha dicho que Viera ha sido buscado por el bolso, como es conocido el club charrúa. Al respecto, el uruguayo dijo que “es mentira que Nacional me vino a buscar muchas veces. Desde que me fui, sólo una vez me vinieron a buscar y Junior no me dejó ir”.



Finalmente, explicó que, aunque en Suramérica ha habido referentes del arco que patean tiros libres, como René Higuita, Rogerio Ceni o José Luis Chilavert, la razón por la que decidió cobrar las faltas en Junior no fue por seguir el camino de esos porteros, sino por carencias del equipo.