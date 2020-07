‘Las diferencias con América vienen de antes de la pandemia’: Segovia

América de Cali aún no confirma el nombre de su nuevo director técnico, aparte de que no contará más con jugadores como Juan Pablo Zuluaga, Pedro Franco, Matías Pisano y Michael Rangel, los dos últimos inicialistas hasta el momento de la interrupción del fútbol.



Sin embargo, aunque se ventiló la posibilidad de un negocio por Duván Vergara al exterior, hay otro jugador titular cuyo contrato –que vence en diciembre del próximo año– se encuentra suspendido: el defensa central argentino Juan Pablo Segovia.



En diálogo con FUTBOLRED, el jugador reconoció que realiza sus entrenamientos por su cuenta, apartado del grupo, y que su caso pasa directamente por lo que definan los directivos. No obstante, deslizó que hay algo más que está dilatando su continuidad en el actual campeón colombiano.

Acerca de la demora para solucionar la diferencia, dijo: ‘Pregúntele a ellos, estamos esperando una respuesta, hemos hablado varias veces y esperamos que resuelvan la situación”.



También dejó claro que la diferencia con sus jefes inmediatos no está relacionada con una rebaja salarial: “Son temas antes de la pandemia, esperemos que lo puedan resolver, no tiene nada que ver con salario, es un tema anterior a la pandemia y que ellos tienen que resolver”.



Segovia agregó que es positivo en que muy pronto puedan llegar a un acuerdo: “Por lo menos hay la intención de resolver y estoy tranquilo, ya no pasa por aceptar o no, ellos saben que tienen que resolver eso y están en eso, no hay más nada, hay que esperar. No me han dado una fecha, estamos esperando”.



De la misma forma, reconoció que hace la preparación física por su cuenta: “No entreno con el grupo desde que se fue el profe ‘Guima’, lo hago aparte”.



Acerca de si habla con frecuencia con Tulio Gómez y Mauricio Romero sobre el caso, sostuvo que “en todo momento mi representante está en contacto con ellos, la intención es que puedan resolverlo, por eso estoy tranquilo por lo que él me manifiesta. Que estemos cerca o lejos ya depende de ellos” (los directivos).



El zaguero central sabe que en redes sociales la afición le ha expresado su tristeza por las salidas de Pisano y Rangel, por lo que no quieren que él sea uno más en esa lista: “Esos son temas en que cada uno tiene contrato diferente, yo tengo hasta diciembre de 2021, así que estoy tranquilo. Ahora no pienso en que no haya un acuerdo, soy optimista”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces