¿Qué esperar del DIM a futuro? Habló su nuevo presidente ejecutivo

El lunes 6 de julio, Deportivo Independiente Medellín anunció a Jairo Andrés Vélez como nuevo presidente ejecutivo del equipo. Luego de desempeñarse en el gremio comercial, este antioqueño de 42 años incursiona en el deporte y confía en ser una pieza importante para el desarrollo gerencial y deportivo del conjunto rojo de Antioquia.



“La cercanía con el equipo ha sido desde pequeño, mi padre me inculcó estar cerca al Medellín y así lo ha hecho. Desde la parte profesional, también he estado muy de cerca de la parte administrativa del club. Fui invitado por Raúl (Giraldo) y la junta directiva, tengo grandes retos y me motiva liderar este equipo de trabajo. Espero hacerlo de la mejor manera y con los mejores logros posibles”, remarcó.

Sobre cómo se siente en este nuevo reto, Vélez señaló que “en este momento tengo una alegría inmensa, sabemos que estamos pasando un momento difícil. Primero debo reconocer las fortalezas de la institución, analizar el plantel profesional, las fuerzas básicas y el equipo administrativo, para saber dónde estamos parados y definir un plan estratégico para lo que resta del 2020 y lo que viene en el 2021”.



En cuanto a sus primeros días como presidente del club rojo de Antioquia, Jairo precisó que “el pasado lunes ya tuve la primera reunión con el equipo directivo, espero seguir conversando más con ellos, conocer de primera mano los protocolos de bioseguridad que debemos cumplir nos permita estar capacitados en todas las áreas. Durante este mes, estaré en un proceso de aprendizaje para lo que ejecuta el equipo, en su plantel profesional, fuerzas básicas y que, desde el área administrativa y gerencial, queremos proyectar para nuestra hinchada”.



Además, “como hinchas podemos soñar y querer muchas cosas. En estos momentos, lo que puedo agregarle a la institución es confianza, que cuentan con un aliado para lograr grandes sueños, por el momento la idea es trabajar en un proceso de entender en qué lugar estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir. En estos momentos, estamos desarrollando un programa estratégico para lograr entender la manera en la que vamos a afrontar esta nueva normalidad que estamos viviendo y entender que los retos que tenemos, los queremos llevar siempre de la mejor manera a su lugar máximo. Confiamos con nuestro cuerpo técnico, con toda la entidad y con todo el equipo, podamos lograr grandes sueños. Simplemente, vamos a hacer todo con amor, con pasión y con un desarrollo y un esfuerzo importante como equipo de trabajo, y podamos lograr los sueños que tenemos”.



Finalmente, le dejó un mensaje a los aficionados poderosos, quienes esperan una gestión impecable. “A toda la hinchada vengo a hacer parte de este equipo directivo y queremos construir lo mejor, más allá de lo deportivo o económico, queremos hacer las cosas muy bien, evaluando las cosas y agregarle el valor a las cosas que hacemos. Con la ayuda de todos vamos a salir adelante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8