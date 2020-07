Andrade, picante: crítica por falta de fútbol y dardo a otros clubes

Atlético Nacional fue uno de los primeros equipos que ya estarían listos para volver a los entrenamientos. El conjunto verdolaga espera que se puedan cumplir las fechas estimadas por la Dimayor para retornar a los entrenamientos individuales y calmar la ansiedad de jugadores como Andrés Andrade, quien está que se juega.



“La incertidumbre sigue, cada vez es mayor. Dicen, sacan comunicados que ya está pronto el regreso, que es una fecha, otra fecha, pero no han tomado una decisión como tal. Entonces es preocupante el manejo que se le está dando al fútbol colombiano. Nosotros en Nacional, hemos estado a la altura, manejando el tema de logística y estamos desde hace más de un mes preparados para volver a entrenar, pero no han dado el aval para poder hacerlo. Entonces es difícil para los entrenadores, para los jugadores y para la institución en general”, indicó Andrade en rueda de prensa virtual.



Además, para el ‘rifle’, considera que “Nacional más allá de estar un paso adelante, yo creo que los demás están un paso atrás, porque llevamos mucho tiempo encerrados y no han sido capaces de tener un protocolo determinado, entonces es un poco preocupante esta situación”.



El volante fue crítico con algunas medidas del Gobierno Nacional, las cuales no entiende porqué ellos no pueden entrenar y cada vez, la gente está tomando menos medidas de distanciamiento social. “En lo personal, me ha creado muchas dudas el tema de la pandemia y cómo se ha manejado en el país. Cómo no van a volver a entrenar jugadores que ya se hicieron pruebas, les dio negativo, tienen un espacio al aire libre, a unas personas que las dejan entrar a un centro comercial, así se laven las manos, tengan tapabocas y cuidados, van a tener un espacio más pequeño. Hacen un día sin IVA, donde los supermercados estaban llenos de gente y nosotros con distanciamiento no podemos entrenar en grupo. Para mí, el fútbol tuvo que haber comenzado hace muchísimo tiempo, como empezaron en otras partes”.



En cuanto a los compañeros que resultaron positivos para covid-19, Andrade indicó que “todos esperábamos por los cuidados que habíamos tenido, en que nadie se hubiese contagiado. Lastimosamente, cualquier situación era propensa a contagiarnos, ya sea recibiendo un domicilio, yendo al supermercado. Lo bueno es que los compañeros que dieron positivo son asintomáticos, se están cuidando y tienen ganas de volver a entrenar, pero se tienen que cuidar. Nosotros como compañeros, los hemos apoyado y esperamos que en las próximas pruebas den negativo. Afortunadamente hicimos estas pruebas antes y podrán entrenar con nosotros sin problemas”.



Finalmente, confía en que esto sirva para que haya cambios profundos por el bien del fútbol colombiano. “Nosotros somos jugadores, los técnicos dirigen y no tienen mucha voz. Recién llego a Colombia y quiero aportarle mucho a nuestro fútbol. Se habla mucho del fútbol profesional, pero nada del ascenso, nada del fútbol formativo, del fútbol femenino, son muchas cosas que se tienen que cambiar para que el fútbol colombiano crezca, que el jugador se valorice y vaya a los clubes más importantes del mundo. Nosotros hablamos por medio de la asociación de futbolistas, expresando nuestros sentimientos y buscando agilizar el tema. Sé que es difícil, pero necesitamos que se tomen decisiones, ojalá en algún momento esto sirva de aprendizaje, para estar preparados para lo que viene. Esperamos que el fútbol crezca, que volvamos a entrenar, que todo vuelva a la normalidad y que la gente vuelva a los estadios”.



