¿Puede Juventus perder la Serie A? Calendario que viene y sus rivales

Juventus tuvo su pesadilla y su tormentosa noche tras ser goleado por 4-2 contra el Milan, club que remontó un 0-2 y logró vencer al imponente líder de la Serie A.



Milán alcanzó la quinta posición de la Liga de Italia y sigue en la pelea por un cupo en la Champions, aunque es complicado. Sin embargo, hizo ver muy mal a Juventus, que no tuvo a Paulo Dybala.

El club de Turín sigue estando a siete puntos por encima de Lazio, segundo de la tabla, que no aprovechó esta caída de Juventus y perdió contra Lecce. Sin embargo, al club de Cristiano Ronaldo le quedan varios partidos difíciles y allí se podría remontar la Serie A. ¿O no?... Claro que todo depende de Lazio (que enfrenta a Juventus y está a siete puntos) y de Inter, que está a 11 unidades con un partido menos.

El calendario que le queda:

Juventus vs. Atalanta (cuarto)



Sassuolo (décimo) vs. Juventus



Juventus vs. Lazio (segundo)



Udinese (quinceavo) vs. Juventus



Juventus vs. Sampdoria (catorceavo)



Cagliari (onceavo) vs. Juventus



Juventus vs. Roma (sexto)



¿Podrán estos clubes arrebatarle el liderato a Juventus?