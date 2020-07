El ‘Riflecito’ se destapó: su deseo en Selección y consejo a James

En su mejor momento deportivo, la pandemia frenó en seco a Andrés Andrade, quien ‘pedía pista’ para estar entre los jugadores más destacados del fútbol colombiano y llamar la atención de Carlos Queiroz en la Selección Colombia. Sin embargo, el volante no descansa y en estos momentos de trabajo en casa redobla esfuerzos para cuando regrese a la competencia siga brillando con la camiseta número 10 de Atlético Nacional.



“La Selección la tengo siempre presente, es una meta y un deseo a cumplir. Sigo trabajando para volver de la misma manera y seguir creciendo en mi juego para poder vestir la camiseta ‘tricolor’”, destacó el ‘rifle’ en rueda de prensa virtual.

Andrade aprovechó para enviarle una voz de aliento y solidaridad a James Rodríguez, quien no pasa un buen momento deportivo con el Real Madrid. De creativo a creativo y como hincha de la Selección Colombia, lo aconsejó que buscara un nuevo rumbo donde pueda brillar.



“Sobre James (Rodríguez), es una situación muy difícil, yo lo viví en carne propia en un club donde el entrenador no me tenía en cuenta (Atlas de México), que te sientas incómodo por no jugar. Él ha manifestado volver pronto a la Selección Colombia, donde se siente cómodo, se siente feliz y puede competir con altura. Como colombiano me gustaría que lo dejen tomar una decisión de irse a un nuevo club, donde se pueda destacar con su talento”, expresó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8