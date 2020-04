No se queda quieto: las rutinas de Osorio durante la cuarentena

Estas últimas dos semanas han sido complicadas para todo el mundo de cuenta de la pandemia por el covid-19 (coronavirus), muchos les tocaron cambiar sus rutinas y el técnico Juan Carlos Osorio no es ajeno a estas novedades. El entrenador risaraldense le dedica este tiempo de cuarentena a organizar su biblioteca, ver videos de trabajos anteriores y depurar lo obsoleto para darle espacio a lo nuevo. Además, comparte con su familia una cena, una película o simplemente le regala mercados a los menos favorecidos.

FUTBOLRED preguntó en la videoconferencia de este miércoles sobre su rutina a lo que Osorio respondió que “un día normal es levantarme entre 5 a 5:30 de la mañana, dedico a arreglar la biblioteca, a eso le dedico tiempo en la mañana y en la noche. Tengo la labor de actualizarla, revisar todas las sesiones de trabajo y trato de desapegarme de muchas de ellas y de muchos libros que ya están más actualizados. Es una labor tediosa porque tengo que revisar cada uno, llevamos casi 20 días de cuarentena y nada que he podido terminar”.



Además, “la sesión con el grupo arranca a las 8 de la mañana, estoy activamente participando con todos, acompañándolos. Acabamos entre 9:30 y 10 de la mañana, nos quedamos conversando con el grupo de cosas de la vida y divirtiéndonos un poco. Luego me dedico en ayudar con el orden de la casa o me voy a trotar, si voy a trotar, llego, almuerzo y ayudo a lavar la loza, sino ayudo a preparar el almuerzo y entreno en la tarde. En la tarde, tengo un descanso, una película en familia y nuevamente a trabajar en la biblioteca y en diseñar las sesiones de trabajo de los siguientes días”.



Pero no todo es trabajo, ejercicio y compartir con los seres queridos, Osorio le sacó un rato de su aislamiento para compartir con personas menos favorecidas. “Ayer (martes) con mi señora estuvimos entregando unos mercados y estuve muerto del susto porque salimos los dos en el carro. Debemos dar a los que no tienen, compartir en estos momentos. Sabemos que todos tenemos necesidades, pero es importante ser solidario”, indicó.



Finalmente, confesó que el portal de videos Youtube ha sido una herramienta para ampliar su conocimiento. “Youtube ha sido una gran plataforma de información, hay muchos partidos retro para ver, hay finales, hay ruedas de prensa, hay grandes entrenadores que no necesariamente son del fútbol. Es una época para sacarle el mayor provecho al tiempo, porque es el tesoro más valioso que tenemos y con esta pandemia recuperamos tiempo y debemos sacarle el mayor beneficio posible”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8