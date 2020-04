Las reflexiones de Juan Carlos Osorio en este tiempo de aislamiento

La tecnología se apoderó de nosotros y las videoconferencias es algo oportuno para estos días de pandemia y distanciamiento social. Tras poco más de dos semanas sin saber de Juan Carlos Osorio, más allá de una escueta rueda de prensa al término del partido contra Santa Fe en Bogotá, este miércoles, el míster en colaboración con el departamento de prensa de Atlético Nacional gestionaron un diálogo con el entrenador que duró poco más de dos horas, atendiendo las preguntas de varios medios de comunicación entre ellos FUTBOLRED.

Osorio se mostró reflexivo por este tiempo en el que vive la humanidad, espera que esto sirva para mejorar como personas. “yo no soy ni divulgador, ni pensador, pero debemos reflexionar, tenemos que aprender a ser felices y no a tener la razón. Debemos apreciar y valorar lo que tenemos. No quejarnos y no añorar y no buscar lo que no tenemos. Desde ese punto de vista, es una gran oportunidad para encontrarse a sí mismo, reconocer sus falencias, sus errores como ser humano”.



Además, “debemos pedir disculpas y comprometernos en valorar lo que tenemos, lo emocional, la familia, las inversiones, el trabajo. Qué hago yo por los demás y eso se transmite en ser un mejor entrenador, que haya un mejor fútbol, que el fútbol ofensivo sea nuestra fortaleza y le podamos dar alegrías a la gente. En esta época nos puso con nuestras familias y nos está evaluando para ser mejores personas. Cada uno debe saber hasta dónde ha podido ayudar y porqué”.



Otra reflexión del entrenador fue que “los seres humanos nos adaptamos a las circunstancias, a los hechos neutros y reales, que al final de cómo se pueda interpretar esos hechos sea uno crítico de la situación o asumir la responsabilidad y ser proactivos. En estos momentos, lo más importante es nuestra salud y la de los demás. Los invito a continuar con este aislamiento obligatorio, tal vez sea la mejor solución, para prevenir contagiarse y a partir de ahí, ganarle la batalla al covid-19. Por ahora, el fútbol pasa a un segundo plano, cuando pase esto podremos debatir sobre el fútbol”.



“Debemos entender que tenemos una tarea de dar espectáculo, dejar la trampa y no añorar otras ligas internacionales y cuando se quiere hacer algo parecido no darle la menor oportunidad. Apreciar los jugadores, cómo sacarle el mayor provecho, respetar las ideas de los demás y que nos respeten. Si somos mejores personas, vamos a poder mejorar en nuestro fútbol”, agregó.



Finalmente, proyectó que con el fútbol “me imagino que trabajaremos más unidos, que todos los que estamos en el fútbol, realmente dimensionemos lo que es para nuestro país. Me quedo sorprendido porque en este tiempo, cuando organizo mi biblioteca y me sorprende como en algunos programas recurren al fútbol retro, yo creería que debemos apreciar lo que tenemos. En el plano familiar estar con la familia, tener un horario para compartir con ellos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8