Osorio vuelve de Europa: los 'chicharrones' que lo esperan en Nacional

La derrota frente al América desnudó las falencias en el juego de Atlético Nacional de cara a los cuadrangulares semifinales. Los verdolagas no fueron claros, su idea de juego fue difusa y en el cambio de módulo sufrieron los ataques de un aplicado conjunto ‘escarlata’ que pegó en los momentos claves del partido. Con dos partidos por delante para hacer pruebas y afianzar la base, Juan Carlos Osorio vuelve a labores tras su paso por Inglaterra y será clave ‘aceitar’ su equipo como minimizar los errores de cara a la siguiente fase de la Liga.



Desde el año 2011, Nacional como mínimo consigue una vuelta olímpica. Esa ‘costumbre’ la quieren mantener en este 2019, en el que las cosas no han sido sencillas y el equipo ha sufrido tres eliminaciones, con lo cual le queda imponerse en la Liga para mantener su récord y volver a la Copa Libertadores con aires de revancha. A continuación, en FUTBOLRED describiremos los desafíos que Osorio tendrá en su equipo en el remate del campeonato.

Volver al cero en su arco: De 18 partidos disputados por Liga, en seis logró mantener su arco en cero. Por lo que, para ser competitivo en los cuadrangulares, es importante tener una defensa confiable que pueda brindarle esa solidez que todo equipo necesita desde el fondo. Si se mejora por ese lado, el equipo podría tener un mayor equilibrio para buscar los partidos.

Sólidos como local: Dos de las tres derrotas de Nacional en la Liga fueron en el Atanasio. Sus verdugos actualmente están en el grupo de los ocho, lo que indica que para ser un equipo protagonista, debe respetar su casa. Muchos equipos le perdieron el ‘respeto’ a los ‘verdes’ en el Atanasio y eso es lo que debe buscar. Qué mejor oportunidad con un partido redondo frente a Envigado.

Sumar más victorias seguidas: A lo largo de la Liga, en dos oportunidades, Nacional logró conseguir dos victorias al hilo. Fue entre las fechas 12 y 13 contra Deportivo Pasto y Deportes Tolima y entre la 16 y 17 frente a Patriotas y Rionegro Águilas. Si quiere ser protagonista en cuadrangulares, no basta con dos victorias consecutivas. Necesita, por lo menos tres, preferiblemente en el Atanasio.

Tener una columna vertebral definida: Aunque hay jugadores imponderables, Nacional no ha podido definir una base de cara a los partidos. Pese a contar con elementos que pueden ocupar varias posiciones, por momentos se pierden en pasajes de los partidos y no saben de qué juegan. Sumado a que hay jugadores que no han tenido mucha acción y pueden dar una mano como Neyder Moreno, Sebastián Gómez o Patricio Cucchi.

Más producción ofensiva: Lo que se vio contra América y en otros juegos como contra Junior, mostraron a un Nacional maniatado, sin variantes ofensivas para hacerle daño al rival. No es llegar por llegar, es que los jugadores entiendan que pueden tomar buenas decisiones y que tengan un segundo para tomar mejores decisiones, aunque no queda mucho tiempo de repeticiones y trabajo. Es clave apelar a la memoria de juego de los finalizadores y que tengan esa confianza. La media distancia es un arma poco empleada en Nacional, que podría marcar diferencia.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín