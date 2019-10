Cinco claves de la derrota de Nacional frente al América de Cali

Atlético Nacional cayó 2-1 frente al América de Cali, por la fecha 18 en la Liga II-2019. Los verdolagas perdieron su invicto como visitante y dejaron dudas en su juego de cara a los cuadrangulares semifinales, sumado a que no perdían con los escarlatas desde el 15 de febrero de 2009. En FUTBOLRED detallamos cinco claves de la derrota verde en el Pascual.

1. Bajo nivel de jugadores: Hombres como Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra, Daniel Muñoz, Hernán Barcos, Helibelton Palacios y Baldomero Perlaza aunque marcó el gol del descuento, no se salvaron de una pobre presentación frente a los americanos. No lograron ser un equipo que elaborara y les costó acercarse al área rival.

2. Muchos problemas en la zona derecha: Además de tener amonestados desde el comienzo del partido a Helibelton Palacios y Daniel Muñoz, Nacional perdió la mayoría de los duelos por su costado derecho. No hubo contención ni salida y por ahí llegaron los goles del local.



3. Poca producción ofensiva: Nacional tuvo cuatro remates al arco en todo el partido, de los cuales uno fue gol. Comparado con otros juegos donde el poder ofensivo era mayor, en este fue escaso y los delanteros no lograron movimientos de desmarque y ocupación de espacio en campo rival. Pese a dominar la pelota gran parte del partido.



4. Los cambios no surtieron efecto: Además de ser tardíos, el partido le pedía a Nacional un cambio para el inicio de la etapa complementaria y Pompilio Páez se decidió en realizar variantes al minuto 17 del complemento. Cuando América controlaba el juego y tenía el marcador a su favor. El ingreso de Pablo Ceppelini no fue determinante al igual que el de Juan Pablo Ramírez que lo hizo a 15 minutos del final. Algo que si incidió con Patricio Cucchi quien tuvo la opción más clara del equipo aparte del gol y le cometieron un penal que el árbitro Mario Herrera no sancionó.



5. Módulo y esquema de juego escaso: Nacional fue un equipo plano, sin sorpresa, el 4-1-4-1 fue predecible para su rival. Le faltó ser más corto, juntarse más, tener ese picante que había hecho en otros partidos. Hernán Barcos sólo en punta no hizo diferencia y Brayan Rovira como único volante de marca pasó aprietos. Además, mandó a la tribuna un hombre que le pudo haber cambiado el juego como Sebastián Gómez.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín