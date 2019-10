Coincidencia: los goleadores que cortaron rachas en la fecha 18

En esta fecha 18 volvieron a romper las redes tres de los mejores anotadores de la Liga II-2019. Vale anotar que el máximo goleador, el argentino Germán Ezequiel Cano, que lleva 12 goles, no estuvo en la convocatoria del DIM contra Alianza Petrolera por lesión, lo que le permite a sus inmediatos perseguidores en esta tabla como son Michael Rangel, del América (9 goles); Juan Ignacio Dinenno, del Cali (7); y Carmelo Valencia, del Cúcuta (7), recortar la diferencia.

Y es que los tres volvieron a celebrar goles con sus equipos en este fin de semana, de la fecha 18:



Michael Rangel anotó un golazo para el América, en la victoria 2-1 sobre el Nacional, en el estadio Pascual Guerrero. El atacante santandereano no anotaba desde la fecha 13, cuando hizo un doblete en el empate 3-3 con La Equidad. Después se fue en blanco en tres partidos consecutivos, contra el Huila, el Cali y el Unión Magdalena. Contra Millonarios no jugó por acumular cinco amarillas y este sábado reapareció para anotar su mejor gol en lo que lleva con el América, de chilena. Rangel lleva dos goles de penalti y totaliza nueve, a tres de Cano.



Juan Ignacio Dinenno anotó uno de los goles en la contundente victoria 1-4 del Cali sobre el Rionegro Águilas. Al igual que Rangel, el atacante argentino de 25 años no anotaba desde la jornada 13, cuando hizo un doblete en la victoria 3-1 contra Patriotas, en su estadio de Palmaseca. Después se fue en blanco en la derrota 5-2 frente al Tolima; tampoco pudo anotar en el clásico contra el América; no estuvo en la convocatoria para el partido contra Junior y tampoco pudo anotar contra Santa Fe como local. Ya lleva siete, está a cinco del líder Cano.



El otro que cortó una racha sin goles fue el delantero del Cúcuta Deportivo, Carmelo Enrique Valencia, quien le anotó al Tolima en la derrota 2-1 del cuadro rojinegro en el estadio General Santander. Curiosamente, como le ocurrió a sus colegas ya mencionados, no anotaba desde la fecha 13 cuando hizo el tanto del descuento en la derrota 2-1 contra el Pasto, en Ipiales. Después pasó cuatro partidos seguidos sin anotar: Millonarios, Alianza, Medellín y Patriotas.