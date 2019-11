Pinto y Osorio: el fracaso de dos grandes regresos a la Liga 2019

La Liga I-2019 coronó a Junior. La Liga II, podría repetirle el premio al tiburón, o podría ungir un nuevo campeón entre Tolima, América, Santa Fe o Cali. Pero el campeonato castigó a dos grandes equipos, que hicieron gigantes inversiones para tener entrenadores de élite, y que no lograron llegar a la disputa por el título.



Millonarios y Atlético Nacional decidieron contratar un técnico con experiencia mundialista, con muchos pergaminos a nivel internacional, para dar el gran golpe este año. El embajador trajo desde principio de año a Jorge Luis Pinto; el santandereano volvió al equipo de sus amores para iniciar un tercer ciclo, que empezó con éxitos, una gran cantidad de puntos, buen despliegue futbolístico y que terminó en tristeza.



En el primer semestre, el embajador hizo un récord de puntos, pero se le ‘quemó el pan en la puerta del horno’ y se quedó sin final. Los resultados de la Liga II fueron más tristes: el equipo fue de más a menos y terminó eliminado de los cuadrangulares; su buena cantidad de puntos en la reclasificación, apenas le alcanzó para clasificar a la Copa Suramericana del próximo año. Peor en lo deportivo quedaron más dudas que certezas y Pinto dio un paso al costado.

En Nacional, en cambio, Osorio llegó para dirigir la Liga II, luego de la salida del brasileño Paulo Autuori. El recordado ciclo del risaraldense hace varios años, con múltiples títulos locales, ilusionó a directivos y aficionados.



Pero repetir el camino del éxito no era fácil. Menos con los errores de Osorio, que gracias a su filosofía de rotación no acabó de consolidar un once tipo; que tuvo actitudes desafiantes con la prensa y hasta con los árbitros, justamente siendo castigado y sancionado por no respetar la autoridad en el campo.



“No puedo hacer magia”, apuntó Osorio en su última rueda de prensa del año, minutos después de concretarse la eliminación verdolaga a manos del Deportes Tolima. Poca autocrítica, pero la esperanza de refundar a Nacional con un proceso de recambio generacional. Igual, el 2019 para Osorio fue fracaso, aunque podría tener revancha el próximo año.