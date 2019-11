Así va la búsqueda de técnico en Millonarios: los más opcionados

Millonarios avanza en su tarea más urgente: la búsqueda de un director técnico que reemplace a Jorge Luis Pinto y dirija un nuevo proyecto para 2020. Los candidatos que han sonado son muchos, las hojas de vida que hay en el escritorio del presidente Enrique Camacho son un poco menos que lo que se rumorea, por eso es que la dirigencia se ha dedicado a filtrar las opciones y dejar unas cuantas, las que más se acomodan y llaman la atención, para tomar una decisión final en las próximas semanas.

¿Cómo va la consecución del entrenador para Millonarios? La prioridad es la de un técnico de la casa, que sepa lo que es la esencia embajadora, que conozca las obligaciones que la historia le dictan, y que tenga aceptación de parte de la hinchada.



Así, la primera opción es una que se podría demorar unos días más que los otros opcionados. Se trata de Alberto Gamero, quien sigue en competencia en la Liga II con el Deportes Tolima, y que podría alargar su participación en caso de llegar a la final. El pijao lidera el cuadrangular A y aspira al título; en caso de ser campeón no sería una traba, pues el samario ya manifestó su sueño de llegar al equipo con el que fue campeón como jugador.



En caso de que Gamero no pueda llegar, pues en Tolima no quieren cortar su proceso, y menos si el vinotinto y oro clasifica a la próxima Copa Libertadores, en Millonarios manejan dos opciones que también tienen aceptación.



Siguiendo la filosofía de alguien de la casa, estaría Máyer Candelo, ídolo albiazul, campeón como jugador en 2012, y quien en su primera experiencia como entrenador ha dejado una gran imagen dirigiendo al Cortuluá en el Torneo de Ascenso.



Por su parte, en el club albiazul también esperan que se defina la situación de Rafael Dudamel con la Federación Venezolana de Fútbol. Se habla de una crisis, de que el exarquero embajador, campeón de la Copa Merconorte en 2001, no seguiría a cargo de la selección de mayores y podría aceptar una oferta del fútbol colombiano: Millonarios sería su mejor opción.



Por ahora todo es estudio. Mirar planes de desarrollo en los proyectos deportivos; estilo de juego; afinidad con los jugadores; experiencia y recorrido; y, sobre todo, expectativas en la parte económica. También hay acercamientos con otros entrenadores, pero que por ahora no son prioridad.