Atlético Nacional se prepara de la mejor forma para el tan anhelado regreso a competencias. Bajo el mando de Juan Carlos Osorio, el equipo verdolaga se pone a tope para retomar la liga que aún está por definirse y la Copa Suramericana.

Justamente, el experimentado entrenador de 59 años sostuvo un diálogo con ESPN, y allí manifestó su descontento con el poco valor que se la da al futbolista colombiano, pues considera que al jugador extranjero se le valora más:



"En Nacional terminamos de repartirles las bicicletas a nuestro equipo el 28 de marzo, pero la diferencia es que ellos tienen 30 bicicletas, nosotros tenemos 10. Pero la idea, como tal, de cómo entrenaban nuestros jugadores, está al nivel de cualquiera, lo que pasa es que en nuestro país valoramos mucho lo que viene de personas de ojos azules y personas de otras nacionalidades, pero no lo que viene de aquí de Colombia", precisó.

Asimismo, Osorio destacó la labor de sus dirigidos, a tal punto, de comparar a uno de sus mediocampistas con el francés Paul Pogba: “Aquí tenemos a Baldomero Perlaza que está muy cerca de ser el Pogba colombiano, pero aquí no lo valoramos porque no habla francés y porque así somos acá”, señaló.

Por último, el exentrenador de la selección mexicana fue preguntado por la situación que vive Lionel Messi en Barcelona, y a manera de reflexión, el estratega le restó importancia al tema, pues para él es más importante la situación por la que están pasando los formadores colombiano que no han podido trabajar debido a la pandemia generada por el nuevo coronavirus:



"Quiero hacer una pausa aquí y respirar profundo, decirles a todos que esa situación para mí es irrelevante, me preocupa en este momento lo que está pasando con los formadores nuestros, entrenadores de equipos de barrio, que por la pandemia no pueden trabajar y no tienen con que llevar un mercado a la casa, eso sí me preocupa, la decisión de Messi me tiene sin cuidado"





"Me preocupan los nuestros, mi país, mi gente, en este momento hay miles de entrenadores infanto juveniles chupándose un cable porque no pueden trabajar, eso sí me preocupan y me ocupa, ellos saben lo que trato de hacer por colaborarles. Lo de Messi es otro tema, es pura farándula, que haga lo que quiera y que vaya a donde quiera jugar", finalizó.