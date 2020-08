¡A un paso de Everton! Habría acuerdo con James para fichaje inmediato

¡Dicen que hay luz verde! La información que llega desde Inglaterra asegura que el futuro de James Rodríguez en el Everton de la Premier League.

En los últimos minutos, el diario The Sun confirmó que los detalles pendientes están resueltos, que hay acuerdo salarial con el jugador y que lo que está pendiente es finalizar el acuerdo con Real Madrid.



"Everton ha acordado términos personales con James Rodríguez. El colombiano, de 29 años, dio el visto bueno a un acuerdo de £ 77,500 (87mil euros) a la semana en Goodison Park", afirma el medio.



La transferencia es lo que está pendiente, aunque no se esperan mayores inconvenientes por un jugador que no tiene espacio en el equipo de Zinedine Zidane: "El Real Madrid quiere £ 22,4 millones (25 millones de euros) pero el club de Merseyside espera reducir esa tarifa".



The Sun asegura que las negociaciones todavía están en curso y es pronto para afirmar que el traspaso es un hecho, pero lo cierto es que, al parecer, el destino de James si sería reunirse de nuevo con Carlo Ancelotti en Everton y mejorar su swing con clases particulares de su compatriota Yerry Mina.