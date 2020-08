Jarlan Barrera y los detalles de los entrenamientos en Nacional

Siete semanas son las que Atlético Nacional suma trabajando en su sede deportiva de Guarne, mientras llega el permiso para avanzar a la fase de los entrenamientos colectivos y luego se reanude la competencia. Jarlan Barrera sigue poniéndose a punto físicamente, para demostrar su talento en las canchas.



“Sigo siempre las instrucciones del cuerpo técnico, del profesor (Carlos) Tabares, haciendo doble turno cuando se puede y acá en la sede algunos trabajos de gimnasio. Es complicado sacar una conclusión para saber cómo estamos. Con el día a día se va evaluando y depende de la intensidad del trabajo que tenemos, estamos esperando los trabajos grupales para recuperar una mayor sensibilidad. Cuando vuelva el fútbol esperamos estar de la mejor manera para cumplirle a Nacional, a los hinchas y a los directivos”, expresó Barrera en conferencia de prensa virtual.

Además, “algunos compañeros buscamos espacios verdes para complementar los ejercicios que hacemos en los entrenamientos. No sabemos hasta cuando viviremos esto, pero debemos estar fuertes y afrontar lo que se viene y lo que está pasando”.

En lo personal, el jugador indicó que “siempre he tenido esa responsabilidad de mostrar mis cualidades y tengo el reto de dar lo mejor, a veces no salen las cosas como uno quiere, el club y los compañeros confían en mí. Me faltan muchas cosas más para dar en este club y si en algún momento me voy, quiero dejar muchos logros, irme por la puerta grande y no irme como uno más del montón”.

En cuanto al manejo que el Gobierno Nacional y la Dimayor le ha dado al posible regreso a la competencia, Barrera señaló que “son temas que se manejan adentro, no sabemos qué es lo que piensan. Nosotros esperamos una fecha concreta para poder entusiasmarse más, cambiar el chip y prepararnos para lo que se viene. Prefiero no opinar en temas políticos”.

Sobre el cuerpo técnico y la imposibilidad para desarrollar los entrenamientos tácticos, Jarlan expresó que “el ‘profe’ (Osorio) está desesperado por entrenar. En las tardes hablamos mucho de táctica y estrategias, hemos visto mucho fútbol, buscando qué podemos adaptar a nuestro juego y buscar la excelencia. El mismo desespero que tiene el profe lo tenemos nosotros, nos falta el contacto, hacer un choque, tirar una plancha, hacer algo diferente en el campo”.



Finalmente, habló sobre el trabajo mental que deben tener para volver de la mejor manera a la competencia. “Es mentira que a nadie le afectó, pero todo va en lo mental. Alguna vez le escuché a mi papá que lo negativo hay que convertirlo en positivo y un gran ejemplo es el Bayern que este parón lo convirtió en algo muy positivo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en el fútbol y en nuestras vidas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8