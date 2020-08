Jugador de Nacional reclama una solución para el regreso del fútbol

Pasaron 173 días desde que Andrés Andrade anotara los dos últimos goles de Atlético Nacional en el empate 2-2 con Independiente Santa Fe por la octava fecha en la Liga I-2020. Desde ese 8 de marzo, el ‘rifle’ espera pacientemente para que el campeonato se reanude y puedan volver a destacarse en una cancha.



Este jueves, en su cuenta de Instagram, Andrade se descargó, lamentó tanta demora que han tenido los directivos para ponerse de acuerdo en el reinicio del campeonato y espera que pronto se tome una determinación para que se realicen los entrenamientos colectivos y posteriormente la competencia.

“¡Qué ganas de volver a cantar un gol! De volver a competir, de volver al estadio y sentir esa alegría... Lástima que por algunas personas y su beneficio propio no nos dejen trabajar y mucho menos jugar. Tomen decisiones no podemos ser el último país en saber qué pasa con el fútbol. Como me dueles Colombia”.

El conjunto verdolaga avanza su séptima semana de entrenamientos individuales en la sede de Guarne y lo único que tendrían definido como competencia este año, es la segunda fase de la Copa Suramericana, donde esperan por el rival que se conocerá hasta mediados de octubre, para jugar ese mes esos encuentros. https://www.instagram.com/p/CEZ5UmrB-Il/?igshid=1mi1qofjormey

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8