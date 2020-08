El goleador de Nacional que América quiere sí o sí: ¿una nueva novela?

Luego que el pasado miércoles el presidente de Atlético Nacional Juan David Pérez hablara en el programa ‘zona libre de humo’ sobre el interés de América de Cali por contar con los servicios del delantero caucano Gustavo Torres. La postura del club es clara y solo saldría él o cualquier jugador del conjunto verdolaga a través de venta y no por préstamo.





“Un préstamo es complicado por el momento, el tiempo que tenemos para el inicio de la competencia. Tenemos un grupo de 27 de jugadores que queremos proteger y estamos a la espera de que aumenten el número de jugadores de parte del Gobierno. Bajo esas circunstancias un préstamo gratuito, como lo están planteando, son inviables desde lo económico y lo deportivo”, declaró Pérez.



Sin embargo, este jueves se conoció por parte del periodista antioqueño Juan Carlos Jiménez, que América estaría recurriendo a hablar directamente con el jugador y su representante Carolina Ardila para que pueda darse algún negocio que derive al atacante en el conjunto ‘escarlata’.



“Miembros del América de Cali al ver que la única manera de llevarse a Gustavo Torres de Atlético Nacional es en venta. Optaron por llamar al Jugador personalmente con la intención de mal aconsejarle actuar. Y no contentos con ello, han llamado también a Carolina Ardila. Lógicamente esto ha causado molestia en el club antioqueño, quién desde el principio fue abierto y amable para negociar... Que mal don Tulio, asa no debería ser la manera”, expresó el comunicador en su cuenta de twitter.

#ATENCIÓN

Miembros del @AmericadeCali al ver que la única manera de llevarse a Gustavo Torres de @nacionaloficial es en venta. Optaron por llamar al Jugador personalmente con la intención de mal aconsejarle actuar. Y no contentos con ello, han llamado también a Carolina Ardila. pic.twitter.com/KuCFMarHnA — Juan Carlos Jiménez (@radiojuancjh) August 27, 2020



Pero no solo de América ha llegado el interés por Torres, según el presidente verdolaga Juan David Pérez, ofertas del fútbol europeo, concretamente Israel y Bulgaria llegaron a Nacional, pero no llenaron las expectativas. “Llegaron hacen un par de semanas un par de propuestas de préstamo por Gustavo Torres, de la liga de Israel y Liga de Bulgaria. Préstamo gratuito en el que Nacional asumía más de la mitad del salario y con opciones de compra con valores insignificantes, pírricos. Fueron desechadas de primera mano y ni siquiera hubo contrapropuestas porque con esos planteamientos es imposible avanzar. Ahorita no tenemos ninguna propuesta”.



Gustavo Torres quien llegó en junio de 2017 desde Deportes Quindío, tuvo su mejor arranque este 2020 con Atlético Nacional al convertir cuatro goles en cinco partidos disputados. Tras su paso por San Lorenzo de Argentina y Águilas Doradas de Rionegro, el jugador sigue trabajando a las órdenes de Juan Carlos Osorio y actualmente tiene contrato con la institución antioqueña hasta 2022.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



En twitter: @juanchoserran8