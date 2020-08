¡No se dejó menospreciar! Sablazo del Tino a James, Falcao y el ‘Pibe’

En diálogo con DirecTV Sports Colombia, ‘El Tino’ Asprilla habló sobre su paso por la Selección Colombia y las comparaciones que se han hecho respecto a futbolistas determinantes de cada época.

Recordemos Faustino disputó un total de 57 partidos con la Selección, anotó 20 goles y dio 14 asistencias. Además jugó tres Eliminatorias, dos Mundiales, dos Copas América, los Juegos Olímpicos de 1992 y la Copa Oro del 2000.

El nacido en Tuluá aseguró que tuvo un destacado paso por la Selección, pero entiende que el público se decante por un nombre en específico. Eso sí, dejó claro que, dejando de lado los números, su rendimiento como tal no es inferior al de los demás llamados “históricos”.



“A mi no me pueden ganar en la Selección. Metiendo goles sí, metieron más goles y otras cosas. Pero jugando al fútbol, con lo que yo hice jugando al fútbol, yo no me siento por debajo de ninguno; ni de Falcao, ni de James, ni del ‘Pibe’, ni de Freddy (Rincón). Jugando al fútbol es imposible que me superarán”, señaló con contundencia.



Respecto a las declaraciones de James Rodríguez, cuando aseguró ser el mejor futbolista en la historia del fútbol colombiano, el ‘Tino’ expresó que “tiene todo su derecho en decirlo y creerlo por lo que hace”.



Ahora bien, Asprilla enfatizó en que “la historia del fútbol colombiano es muy grande” y en dicho sentido “de ahí a que James sea mejor que toda esa cantidad de futbolistas que han pasado, solo el público puede decidir”.