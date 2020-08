Bartomeu reta a Messi: dispuesto a dejar la presidencia del Barcelona

Josep María Bartomeu habría tomado una decisión fulminante para el bien del FC Barcelona, no sin antes retar a Lionel Messi. Según ‘TV3’ de Cataluña, el dirigente está dispuesto a renunciar a su cargo de presidente para evitar una crisis peor en el club azulgrana y que el argentino reconsidere su decisión de irse, para que pueda terminar su carrera en el mismo equipo en la que la comenzó.

La versión indica que Bartomeu presentaría su dimisión si Messi afirma públicamente que el problema es el presidente, pues siente que el ‘10’ argentino debería explicar sus razones para querer irse; y si es un problema causado por su gestión, no dudará en dar un paso al costado.



Bartomeu no convocaría elecciones anticipadas, sino que su junta directiva acabaría el mandato, para no entorpecer el proceso de renovación que ya ha empezado con Ronald Koeman a la cabeza.