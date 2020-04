¡Dosis de humildad! Exjugador señala a dirigentes en crisis del fútbol

En medio de la actual pandemia del coronavirus covid-19 y la consecuente crisis económica que atraviesa el fútbol por falta de competencia, es momento de parar y mirar en retrospectiva la situación para sacar conclusiones y aprender las lecciones del caso.

La primera, según el exfutbolista, es bajar la cabeza y tener un poco de humildad: "La situación que está viviendo el fútbol colombiano no es por la contingencia del COVID-19, es por la mala administración que Dimayor y los clubes dan a sus recursos, la arrogancia y el creer que el fútbol está por encima de todo le está cobrando factura", dijo en sus redes sociales.



"El no pensar en jugadores, ni aficionados, ni en ahorrar en la bonanza, ni tener un colchóncito para el futuro por si algo, sentir que se está por encima de todo no es bueno, todas las personas del fútbol deberíamos aprovechar esta gran enseñanza que nos da la vida....", añadió el exjugador, con pasado en equipos como Millonarios, Junior y Envigado.





Abro hilo pequeño — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) April 21, 2020

Lo curioso es que, al tiempo que critica a la dirigencia, también parece lanzarse a esa faceta: "Cómo había expresado después de mi retiro, quiero ser parte activa de lo qué pasa con el fútbol Colombiano y de las demás circunstancias que vivenciamos a diario donde crea que pueda opinar con criterio, conocimiento y respeto, mirando las cosas desde otra perspectiva ....acá comienza esa nueva misión..."



Efectivamente el fútbol colombiano enfrenta una dura crisis que no parece tener solución en el corto plazo, pues el protocolo que se presentó para explorar la opción del regreso a puerta cerrada no será considerado por ahora por parte del Gobierno nacional.