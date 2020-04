ABC del torneo FIFA20 que jugarán los futbolistas de la Liga Betplay

En algo hay que ocuparse. El plan de Dimayor de presentar un protocolo para volver sin público recibió, literalmente, un portazo de parte del Gobierno, que por ahora no lo ve viable.

Y mientras el tiempo pasa, el trabajo se sigue haciendo en casa sin mucha certeza sobre su efectividad para cuando vuelva la Liga Betplay, a esta paso ya en el segundo semestre... y el tedio se empieza a notar.



Así que como alternativa, para jugadores e hinchas, es momento de echar mano de lo que permite la cuarentena para celebrar goles: FIFA2020 en PlayStation 4.

El torneo 'made in Colombia' se llama 'StayandPlay' y tiene varias particularidades que la gente podrá ver en VIVO.

Estos son los detalles de la competencia:

​

¿Quiénes participan?



Los 20 equipos de la Liga Betplay tendrán a un representante en la contienda. Serán en total 47 partidos.



¿Cuándo jugarán?



A partir de este 25 de abril, habrá 9 partidos semanales, un encuentro diario de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y dos partidos sábados y domingos, a las 7:00 y 8:00 p.m.



¿Cómo se puede ver en vivo?



El canal Win Sports transmitirá en directo cada duelo, que tendrá una duración estimada de una hora, incluyendo la previa, el juego y el post partido. Los narradores serán Javier Fernández y Eduardo Luis, quienes estarán acompañados por un especialista en el videojuego.



¿Cuál es el sistema del torneo?



El campeonato estará conformado por cuatro grupos de cinco equipos cada uno.



Durante la primera fase, cada grupo se enfrentará en un ‘todos contra todos’ en una sola vuelta. Luego de los cuatro partidos que disputará cada equipo, los dos mejores por grupo clasificarán a la siguiente ronda de cuartos de final. Habrá semifinales y la gran final, que coronará al primer campeón de la eLiga DIMAYOR #StayandPlay

​

¿Cómo saber cuál es el representante de mi equipo en el torneo?



Estos son los elegidos por cada club:

1. Alianza Petrolera: Ricardo Antonio Jerez Figueroa

2. América de Cali: Rodrigo Andrés Ureña Reyes

3. Atlético Bucaramanga: Ever Augusto Valencia Ruíz

4. Deportivo Cali: Agustín Palavecino Lamela

5. Cúcuta Deportivo: Matías Ezequiel Rodríguez

6. Envigado FC: Edinson Alexander López Gil

7. La Equidad: Cristian Harson Bonilla

8. Atlético Huila: Harold Andrés Rivera

9. Jaguares: Roger Felipe Lemus Acevedo

10. Junior FC: Jefferson Gómez

11. Independiente Medellín: Jaime Andrés Giraldo Ocampo

12. Millonarios FC: Andrés Llinás Montejo

13. Atlético Nacional: Jarlan Junior Barrera Escalona

14. Once Caldas: Elvis David Mosquera Valdés

15. Deportivo Pasto: Daniel Alejandro Hernández González

16. Patriotas Boyacá: Andrés Felipe Ávila Taveras

17. Águilas Doradas: Brayan Alexis Fernández

18. Independiente Santa Fe: Juan Sebastián Pedroza

19. Deportes Tolima: Carlos Julio Robles Rocha

20. Unión Magdalena: Jair Esteven Scott Oliveros



​