Héctor Fabio Báez, ¿con sueños presidenciales en la Dimayor?

El vallecaucano Héctor Fabio Báez cuenta con una gran experiencia como dirigente en el fútbol colombiano con América de Cali, la Selección Colombia y el Junior de Barranquilla.



El popular ‘Sabio’ es actualmente el gerente deportivo del cuadro tiburón y goza de todo el respaldo de la familia Char, que valora su trabajo de casi 15 años en la capital atlanticense. Para muchos, es uno de los hombres capacitados para la presidencia de la Dimayor, aunque prefiere esperar el momento justo.



Sobre si en algún momento ha pensado en postular su nombre para el cargo en el ente rector del balompié profesional, dijo en ‘Deportes Sin Tapujos’ que “obviamente cuando uno inicia en su carrera dirigencial se proyecta para posiciones de presidente de la Dimayor, la Federación, pero creo que con la polarización que hoy tiene la dirigencia no es un buen momento, realmente no. Sí se me han acercado dos presidentes, algunos medios me han llamado para preguntarme, pero he analizado la situación y me parece que hoy no veo el ambiente; mientras la Dimayor no haga como una especie de lavatorio interno, una profilaxis, sin la radicalización de muchas posiciones para poder avanzar, porque si no va a ser muy difícil. Lastimosamente esa polarización o posiciones radicales que se tenían no dejaban al anterior presidente poder evolucionar y ojalá que el que llegue no tenga esa misma problemática”.



Acerca de si oficialmente sabe cuáles son los candidatos que conoce para suceder a Jorge Enrique Vélez, afirmó que “el doctor Vélez salió apenas el sábado, que nos acompañó en la asamblea, hay que esperar porque hasta ahora el que había dicho oficialmente era el Deportivo Cali con la propuesta de Gustavo Lenis, al doctor (Luis Fernando) Jaramillo que ha hecho llamadas a algunos clubes, lo conocemos de antemano; al igual que el César Pastrana, aunque hasta ahora no conocemos si oficialmente es una candidatura”.



Cuando se le dijo que Gustavo Lenis señaló que no se va a postular, sostuvo que “es que el que se meta sabe que va a una situación bastante dura. Es un momento difícil por lo que se ha venido presentando en la dirigencia en este momento y no va a ser tan fácil para quien venga a direccionar los destinos de la Dimayor, porque hoy hay temas de ingobernabilidad, temas de Gobierno, de mucha molestia en los medios, de molestia en los seguidores del fútbol o sea que el que llegue tendrá que hacerlo con unas condiciones y unas capacidades de enderezar el fútbol como tal, porque esa es la imagen del balompié colombiano.



¿Por qué no tienen todavía fechas de reinicio de la Liga? “Acuérdense que cuando el Gobierno aprobó el protocolo lo hizo desde la fase 0 hasta la fase 4, que es la fase de trabajos grupales; la fase 5 es la de inicio de competencia y se requiere de la aprobación del Estado. La fase competitiva no ha sido aprobada, hay que esperar que el Ministerio revise, que los clubes estemos cumpliendo el protocolo establecido, que la curva de la parte de la epidemia en algunas ciudades haya ido disminuyendo y a través de allí esperaremos que nos den el aval correspondiente. Tentativamente hemos hablado de la última semana de agosto, porque la semana de la fase 4 termina el 19 del mismo mes, entonces teniendo en cuenta esa fecha se pensó que a la semana siguiente sirvieran como piloto los partidos aplazados, para luego en la primera semana de septiembre arrancar en forma con todos los clubes en la competencia”.



¿Por qué no se resolvió lo de los ascensos y descensos? “Entre las propuestas que se presentaron había una solicitud de abolir el promedio, eso fue lo que se votó y se mantendrá el promedio, en lo que no se llegó a un acuerdo y quedó supeditado a la próxima reunión es si hay ascenso o no hay ascenso en el presente año, si hay descensos o no hay descensos, y como sería. Esa es la única parte que está pendiente por resolver en lo que se refiere al tema de los campeonatos”.



¿Existe también división en ese punto? “Hay clubes que están pidiendo que no haya descenso, pero que haya ascenso, obviamente hay otros contradictores que pensamos que hacer un campeonato con 22 equipos es muy complicado, teniendo en cuenta que el próximo año vamos a tener la Copa América y hacer un campeonato con 22 sería bastante complejo, igualmente hoy hay clubes que se quejan por los horarios de los partidos, y si tenés una fecha más en qué momento lo vas a jugar, al mediodía o en horas de la mañana, que no generarían ningún tipo de ingreso, porque a esa hora quién va a los estadios, y solo sería un aspecto televisivo. También consideramos que se desmejoraría la competencia de la categoría B, porque ya quedaría muy disminuida. Hay mucha tela todavía para cortar en ese punto”.



El problema es la cantidad de partidos y la opción de que la Conmebol realice las finales de los certámenes internacionales el próximo año…“Con el respeto a la Conmebol diría que haber modificado el formato de las competencias no es bueno, porque sea el equipo que sea, que llegue a la final, ¿qué pasa si un equipo en diciembre tiene vencimiento de 10 0 15 jugadores y no logra renovar? Va a ir a la final de las competencias con una nómina totalmente reducida, no podría ni reemplazarlos, porque la norma dice que solo se puede reemplazar hasta 4 o 5, hoy sería en la fase de grupos y no se está presentando en la fase final. Eso ya se lo presentamos a la Conmebol, hay que hacer análisis, porque los planteles puede que no sean los mismos al culminar el mes de diciembre”.



¿Van a hacer esa observación a la Conmebol? “La idea sería modificar el formato para terminar la competencia en el presente año, hemos hablado, no es fácil porque tienen los compromisos televisivos, pero este es un tema de fuerza mayor ante la cantidad de meses sin que se haya podido ejecutar las fechas de los partidos. Sería lo ideal por el aspecto contractual, pero impera mucho el tema televisivo, vamos a ver hasta dónde se puede, porque va a ser difícil para aquellos que lleguen a la final y cambien mucho su nómina”.



¿Cómo define lo que pasó finalmente con Jorge Enrique Vélez y los $600 millones que le pagaron, cuando por ley era menos? “Han equivocado la denominación, en cualquier empresa cuando no sos de la ciudad te dan un bono de traslado y en otras cuando te retiras, te dan un bono de retiro, y cuando te vas te dan un bono porque cumpliste algunos objetivos o llegaste a un acuerdo, y no sería indemnización. Aquí se manejó como una situación de un bono para dar un paso al costado, pero sabemos que es una responsabilidad de cada club, es la plata de los mismos clubes y no es la plata de ninguna entidad diferente sino del mismo fútbol, porque es una plata que al final se le va a descontar a cada uno de los clubes, entonces no sé por qué, si los clubes están aceptando pagar, es como cuando tienes una empresa y decides cerrar y pagarle al mensajero un año anticipado, es una decisión de la empresa. El fútbol es público, pero en su raíz jurídica es una entidad totalmente privada”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces