Ojo, postulados: ¿cómo es el perfil para nuevo presidente de Dimayor?

Tras las asambleas realizadas el pasado 24 y 25 de julio donde se definieron varios temas en la Dimayor, especialmente sobre la salida de Jorge Enrique Vélez como presidente, hay varios detalles pendientes que se deberán concretar el próximo 7 de agosto, día en el que se elegirá un nuevo presidente que rija los destinos del fútbol profesional en Colombia.



En diálogo con el departamento de comunicaciones de Atlético Nacional, su presidente Juan David Pérez habló sobre las características y los retos que le esperan a este nuevo mandatario, advirtiendo que sería ideal tomarse un tiempo para conocer las cualidades de los candidatos.

“Antes de pensar en nombres, debemos definir qué queremos lo que estamos buscando para dirigir los destinos de la Dimayor, definir las competencias y el perfil directivo y gerencial de esa persona, qué modelo de liderazgo debe tener y a partir de eso, debemos considerar los nombres”, señaló Pérez.



Sobre el nuevo presidente, el dirigente verdolaga explicó que “debe ser una persona con experiencia y alto sentido de liderazgo, con gran capacidad de trabajo y adaptabilidad al cambio. Que tenga conocimiento y poderes de ejecutar, gestionar, planear y proyectar ideas innovadoras en beneficio del fútbol. El conocimiento y la experiencia será muy importante, pero también habilidades para definir estrategias, con audacia de innovar y genere confianza en los 36 equipos, en el Gobierno Nacional y con la opinión pública, que sea conciliador, buen comunicador y que motive en el mundo del fútbol”.



Además, “se han mencionado varios nombres, que las personas que las vayan a evaluar, tengan las cualidades para que sea una persona idónea en este cargo. El plazo del 7 de agosto es prematuro, sabemos las urgencias que tenemos, pero eso no nos pueden llevar a tomar decisiones apresuradas. Mientras se logre encontrar la persona, los 36 presidentes podemos asesorar al presidente encargados hasta que se defina un sucesor. Las grandes empresas se toman varios meses para definir sus sucesores y es algo que no se puede decidir a la carrera. De igual manera, ya está definida esa fecha para la asamblea y debemos estar preparados para tomar esas decisiones”.



En cuanto a los temas económicos, Juan David expresó que “la Dimayor es una organización que antes de la pandemia, tenía ingresos proyectados por 80 mil millones de pesos, una entidad de esta envergadura necesita un equipo de trabajo de primer nivel. Sobre el salario del próximo presidente, es algo que puede revisarse, pero los problemas no están por ese lado. Si elegimos un ejecutivo de gran nivel, ese salario se puede pagar, incluso considerar bonos y variables”.



Finalmente, el directivo puntualizó los retos que deberá afrontar este nuevo presidente, en especial con mejorar la imagen que se ha deteriorado en los últimos meses con su antecesor. “Al llegar tendrá que enfrentarse a temas complejos, lo urgente no puede reemplazar a lo importante. Hay que definir el marco estratégico de nuestra organización, hay debates para definir en la organización del campeonato, generación de nuevos ingresos, desarrollo comercial, manejo de nuestra marca, modelo de distribución de ingresos, mecanismo de apoyo a clubes afiliados, apoyo al fútbol juvenil, avanzar en materia de ‘fair play’ financiero, internacionalización y fortalecimiento con las autoridades locales, en especial ellos son los dueños de los escenarios donde disputamos los partidos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8