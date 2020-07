¡Se cansó del club y de todo! Pelea cazada entre Villa y Boca Juniors

Cada vez parece más lejano el futuro de Sebastián Villa en Boca Juniors. Después del lío que se armó por unas fotos junto a sus amigos en plena cuarentena, ahora la prensa argentina habla de una salida inmediata del colombiano.



El periodista Claudio Civielo aseguró en el programa ‘La Oral Deportiva’ que el colombiano no quiere continuar en el club xeneize. Lo anterior por múltiples razones derivadas de su situación actual.

​Según Civelli, Boca planeaba hacerle una mejora salarial al jugador, pero “con las situaciones de después (pandemia, líos legales y demás), se demoró”. Esto, sumado a que el club recientemente rechazó una oferta del Atlético Mineiro, generó molestias y por ello “le pidió al representante que busque ofertas”.



Con esto sobre la mesa, informó el comunicador, el conjunto xeneize fue claro en que no dará a Villa en préstamo por ninguna razón y si se quiere ir “debe acercar ofertas”. Mientras tanto sigue siendo parte del club.



Lo anterior dejaría casi que sentenciada su salida de Boca, teniendo en cuenta que muy seguramente ofertas no faltarán. El único problema es el tema económico, dado que es evidente la necesidad de sacar dinero con su venta.



Recordemos que además de este nuevo problema, el ex-Tolima afronta un proceso judicial por presunta violencia de género contra su ex-pareja y después se habló de un falso contagio de covid-19. La tranquilidad no hace parte de su vida actual.