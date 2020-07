¡Desfile de nombres! Candidatos se mueven para presidencia de Dimayor

Aparte de la salida de Jorge Enrique Vélez de la presidencia de la Dimayor, la Asamblea Extraordinaria de la entidad el pasado sábado dejó varias lecciones, entre ellas que los directivos deben caminar unidos de ahora en adelante.



Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, atendió cordialmente a FUTBOLRED y no solo expuso detalles de la reunión sabatina, sino que dio luces sobre otros aspectos que serán fundamentales en la agenda a cumplir hasta el 7 de agosto, fecha en que se elegirá al nuevo dignatario de la entidad.



Aunque tiene como candidato para el cargo a Gustavo Alberto Lenis, de quien espera esta semana le confirme si se va a postular o no, reconoció que recibió una llamada de Luis Fernando Jaramillo, vicepresidente de asuntos corporativos y legales de Bavaria –uno de los aspirantes que más gusta–, quien le mostró su intención de acceder al trono que quedó vacante.



En cuanto a la reunión, Caicedo señaló: “Muy contentos, fue una asamblea muy larga, pero se decantó lo que venía gestionando, que era la salida de la dirigencia del doctor Vélez, y eso nos permite ahorita pensar en un nuevo rumbo en la Dimayor, estar unidos, creo que hubo bastante debate, con altura, con sensatez, muchos puntos de vista, tenemos varios temas todavía que están sobre la mesa para sacar adelante los temas financieros, sabemos que estamos en una situación difícil, los contratos de televisión, los contratos de la Liga, pero lo más importante es que estamos todos comprometidos en sacar el fútbol adelante y poner a rodar la pelota”.



“Es una decisión sobre el formato del torneo, el cronograma y ya hay fútbol, ya hay una normatividad, estamos esperando la luz verde del Gobierno, que seguramente no vamos a tener problema porque hemos sido ciñéndonos al protocolo y a las reglas de juego, así que creo que fue uh asamblea muy buena, ahora queda el interrogante de quién va a tener la sucesión y eso es algo que tenemos que abordar con mucha seriedad, para poder escoger a la persona idónea que pueda unirnos y regir los destinos de la institución”.



¿Sabía que ese comunicado del Cali iba a ser el punto de quiebre definitivo para la salida de Jorge Enrique Vélez? “Era importante, no personalmente contra la figura o contra la persona de Jorge Enrique Vélez, quien es un excepcional ejecutivo, es un hombre que ha probado a través de su vida tener buenas condiciones y características para liderar cualquier organización, en este caso la división que se había armado, la polarización tan marcada que existía internamente estaba marcando los asuntos difíciles de sacar adelante, había un altísimo grado de ingobernabilidad y eso no era sano, había mucha oposición, no solo desde el punto de vista interno de la polarización, sino que ya se había convertido en algo mediático, en una especie de animadversión por el Gobierno, entonces sentíamos que estábamos en una situación de nadar contra la corriente”.



Ustedes aparecieron en el momento justo y con candidato para el cargo… “Sí, ahora apenas arrancamos este proceso, todavía no tengo claridad sobre el candidato que nosotros habíamos puesto, si todavía continúa en las lides, no he hablado con él estos días, así que no sé, arrancaremos, tenemos dos semanas, como quedó estipulado, hasta agosto 7, tenemos la siguiente asamblea y es cuando se decidirá quién es presidente, por ahora quedó en la interinidad el secretario Daniel Cardona, como encargado. Creo que lo puede hacer de buena manera, pues solo hay asuntos operativos para poder tomar las decisiones que se necesitan en torno a la continuidad del protocolo e iniciación de los torneos, toda la parte logística y organizacional para poder iniciar el fútbol esos son temas operativos que él puede lidiar. De igual manera, se dieron un par de decisiones, directrices que se le han entregado a él para poder afrontar los temas contractuales y económicos, ahí se le va a dar apoyo con unas comisiones que se crearon con algunos presidentes que estarán encargados de asesorarlo para poder llevar de la mejor manera esos asuntos y los balances financieros de la Dimayor”.



Desde el momento en que ustedes lo propusieron, ¿qué recepción ha tenido el nombre de Gustavo Lenis entre los otros presidentes? “Con las personas que yo hablé tuvo mucha resonancia, creo que es un candidato idóneo, lo primero que tenía que hacer era que aceptara, él me pidió unos días porque tenía que consultar con su familia y sus círculos de influencia, también quería tener la certeza que desde el punto de vista de Gobierno tuviese aceptación, y así fue. Por eso hasta el momento estaba, sin embargo me dicen que aparentemente en los últimos días ha decidido no canditatizarse, no he hablado con él, no lo sé de primera mano, eso apenas lo estaremos viendo esta semana”.



Su perfil también es de un ejecutivo de resultados, ¿cuándo espera tener la respuesta? “Hay que esperar esta semana, que arranca este proceso de selección, porque tenemos algunas ideas de la forma en que debemos hacerlo, de identificar un perfil, de tener unos criterios, de analizar, estudiar muy a fondo entre todos y llegar de la mejor manera a un consenso para esa decisión”.

¿Quieren más un ejecutivo que a alguien que esté metido en el fútbol? “Creo que debe tener un poco de todo, pero a mi manera de ver quisiera una edición muy corporativa para la evolución del fútbol, después de todo estamos en un sector que es entretenimiento, que necesita posicionarse bien desde el punto de vista de mercadeo, que necesita tener alguien con una visión muy corporativa, pero también muy comercial, entonces, más allá de los asuntos de fútbol, que son bastantes complejos, el que se meta y se le mida debe tener conocimiento del fútbol y otros atributos para poder proyectar la Liga, que son: corporativos, financieros, comerciales… fortalezas en ese sentido para poder proyectarnos y posicionarnos hacia el futuro”.



De Luis Fernando Jaramillo se sabe que es vicepresidente de asuntos corporativos y legales de Bavaria, ¿usted lo conoce? “Tengo entendido que está en la Junta Directiva de Millonarios, que ha sido fanático del fútbol, como lo somos todos, para conocer y entender de fútbol hay que haberlo jugado, haberlo sentido, sentir la pasión, en el corazón, y tengo entendido que él es un creyente y apasionado del fútbol. También tengo entendido que su carrera profesional la ha hecho en Bavaria, una carrera pulcra, con muchos éxitos, muy buen relacionista público, muy orientado hacia el mercadeo, tengo excelentes referencias de parte de él, mi hermano, que estuvo en la Junta Directiva de la Andi, fue colega de él, me habla muy bien de sus capacidades, algo bastante loable para esos propósitos. No estoy seguro, pero creo que es bogotano. Está muy bien relacionado con el mundo corporativo y político, porque tiene bastante ascendencia con Gobierno”.



¿Esta vez se ve que hay buenos candidatos, con experiencia empresarial, como Héctor Fernando García, ex presidente de Postobón? “También, a él no he tenido la oportunidad de conocerlo ni escucharlo, con el doctor Jaramillo si hablé, hace un par de semanas se presentó, se ofreció para que tuviéramos diálogos y conversaciones, y se estaba candidatizando, me habló un poquito de lo que había sido su carrera, de quién era él, yo lo venido referenciando por otros lados y creo que es un buen candidato”.



¿El contrato de los derechos de televisión internacional va a seguir siendo un punto de división? “A eso hay que buscar la salida, metieron las patas, ahora toca es no quedarse pegados en el lodo sino cómo sacamos bien las patas, de la mejor manera posible, ese negocio definitivamente no marchó, no cogió forma, nos levantó las expectativas, incluso puedo decir que ese negocio fue lo que causó el gran revuelo para todo este cambio que se está dando, porque si no hubiese existido esa controversia, creo que el doctor Vélez hubiese podido haber seguido liderando las huestes y el futuro de la Dimayor, porque es un buen líder, tiene muchas capacidades, pero infortunadamente eso fue un tema que le tocó cargar con esa cruz y causó demasiada molestia entre todos los presidentes, causó demasiada desconfianza, y eso fue uno de los temas importantes para lo cual terminó sucediendo lo que ocurrió y fue su salida”.



¿Por qué cree que no se investigó que ese fondo tenía recursos? “De pronto hizo falta un poco de debida diligencia, es posible que no hayan abordado el tema con demasiadas herramientas o elementos de juicio, para eso existen asesores muy capaces, yo siempre les dije, incluso cuando arrancamos ese proceso, que yo hubiese contratado una banca de inversión para un negocio tan grande, para que pudiera llevar a feliz término un negocio de esa envergadura. Una banca de inversión es costosa, te cobran un porcentaje grande de comisión, pero te brindan todas las garantías porque son empresas serias que tienen capacidades en material humano, financiero y a tienen a su disposición grupos de inteligencia para poder hacer toda la diligencia y los análisis respectivos en cuanto a temas jurídicos, financieros, económicos y políticos también. Habría que haberlo visto con una visión integral, con una visión de bastante peso y de pronto allí nos equivocamos. No fue culpa de él, porque creo al doctor Vélez lo asaltan en su buena fe, claro, cuando te pintan un negocio de ese tamaño todos nos ilusionamos, pero aterrizando las cosas nos dimos cuenta en el camino que ese negocio no iba a marchar, no tenía cómo coger forma y ahora ya estamos en el punto en el que tenemos que desentrabarlo, creo que hay buen ambiente, por lo último que escuché, para deshacer ese contrato de manera fácil, sin mayor controversia y sin mayor pelea entre las partes, ahora esperemos que llegue el nuevo presidente para que aborde un proceso nuevo, para ver cómo acordamos una nueva licitación si es preciso o cómo conseguimos unos nuevos socios para poder posicionar la Liga en exterior”.



¿Si el fondo inversor no cumplió con los plazos ni el dinero, no sería una tarea sencilla que ese contrato quede sin validez? “Sí, eso al principio suena muy fácil, pero ante las leyes la letra menuda hay que mirarla con ojo de lupa, eso será ya cuestión de los abogados, pero parece haber buen ambiente para que no nos vayamos a mayores y podamos deshacer ese contrato de mutuo acuerdo, que sería el mejor y feliz término por ahora”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces