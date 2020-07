Aprendieron con Vélez: el nuevo presidente de Dimayor ganaría menos

La Dimayor busca por estos días arreglar su casa; centrarse en el regreso del fútbol profesional, tanto en la A, la B y la Liga Femenina; y escoger un nuevo presidente, que se encargue de ordenar, gerenciar y potenciar el FPC. No será tarea fácil, pues entre las promesas no cumplidas de Jorge Enrique Vélez, y la división que generó entre los 36 presidentes de clubes, el encargado de presidir la Dimayor tendrá más de un ‘chicharrón’.



Y como seguramente se aprendió la lección con Jorge Enrique Vélez, hay una propuesta que no es tan llamativa para los candidatos a la presidencia, pues se trataría de que asuman semejante responsabilidad, por menos dinero de lo que ganaba el que fuera Superintendente de Notariado y Registro del país.



Es así que Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas, de Rionegro, también conocido como Talento Dorado, reveló que Vélez se ganaba 75 millones de pesos, y que los clubes no están dispuestos a seguir pagando esa suma.



De esa manera, Salazar propone que el nuevo presidente de la Dimayor se gane 40 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV).



Quien aspire a ser presidente de la @Dimayor deberá tener presente que los clubes profesionales no estamos dispuestos a seguir pagando un salario de 75 millones de pesos mensuales.



Nuestra propuesta 40 SMLV.#RectitudDeIntención — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) July 27, 2020

Actualmente, el Salario Mínimo -con Auxilio de Transporte incluido- es de $980.657; lo que quiere decir que el nuevo presidente de Dimayor ganaría $39.226.280. ¡35 millones de pesos menos que Jorge Enrique Vélez!



De ser aprobada la propuesta, ¿se le medirán los candidatos a asumir esa responsabilidad por un suelo más bajo a su antecesor? Amanecerá y veremos.