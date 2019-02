‘Quiero regularidad, constancia y equilibrio en Santa Fe’: Bedoya

Independiente Santa Fe empató 3-3 con Junior este domingo, en el cierre de la fecha 6 de la Liga I-2019, en el que significó el primer partido de Gerardo Bedoya como entrenador en propiedad de los cardenales.



El cuadro bogotano salvó un punto en casa en los minutos finales, demostrando coraje y dejando visos de mejoría frente a un equipo mucho más completo, con mejor ataque y que complicó en varios pasajes del compromiso.



Bedoya Múnera fue claro en su análisis del juego santafereño: “Por pasajes, me gustó Santa Fe. Hay que corregir muchas situaciones que nos hicieron daño contra Junior. Quiero más regularidad, un equipo constante y más equilibrado”.



“Nuestra idea es hacernos fuertes en casa, no regalar nada. Trabajamos para que el grupo deje todo, no se guarde nada. No ha sido fácil, porque este equipo tenía un ADN diferente a lo que nosotros queremos: más posesión, tenencia y así desgastar al rival. Hoy el equipo tuvo entrega, fue luchador”, aseguró el DT de los cardenales.



El sueño de Bedoya es una combinación de un equipos que “desgaste al rival, que juegue, pero también un equipo que sea superior en intensidad y dinámica; de a poco lo iremos logrando”.



“En la parte emocional y de entrega, siento que vamos bien; en la parte futbolística, todavía nos falta bastante. Enfrentamos a un Junior que no sé si es el mejor equipo del país; pero tiene jugadores impresionantes. Santa Fe rápidamente va a encontrar lo que queremos y va a dar buenos resultados”, añadió el estratega.



Y aunque sus dirigidos se equivocaron en “cositas”, Bedoya dijo que “no hay nada para reprochar. La entrega de todos me deja satisfecho”.