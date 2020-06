¿Será la escogida? Pros y contras de la propuesta de clubes a Dimayor

América de Cali presentó este pasado jueves un plan y un sistema de juego diferente a las 5 propuestas que tuvo Dimayor en los días anteriores. Esta opción fue votada por 12 equipos de la Liga y podría ser la escogida.



La propuesta trata de jugar un solo torneo al año, pero en reanudar lo que se ha jugado. Es decir, se jugaría desde la fecha 8 y se terminaría normal el campeonato de Colombia hasta diciembre. Uno de los cambios que tendría sería que habría cuadrangulares y no semifinales, como era el torneo del primer semestre.



Por otro lado, la otra modificación sería que en los 12 equipos que no clasifiquen a las finales, hagan 3 grupos de cuadrangulares y el mejor de estos (avanza el primero y juegan semifinales) obtenga un cupo a Copa Suramericana.

Pros:

Se mantiene el sistema actual, no se hacen tantas modificación y se sigue por algo conocido: los cuadranguales.



Se juega un solo torneo al año, que es lo lógico para los equipos por el tema de tiempos y la incertidumbre en el regreso del fútbol.



Se tiene en cuenta las ochos primeras fechas disputadas y 'no se dejan en el olvido'.



Le da opción a los 12 eliminados de los cuadrangulares a seguir en competencia y buscar un cupo internacional.

Contras:

Se piensa jugar a puerta cerrada en cada ciudad y los viajes podrían ser un importante problema. Tanto del Gobierno como de riesgo de contagio.



Si algún equipo eliminado gana los cuadrangulares para el torneo de Copa Suramericana, no podía disputarlo, pues los de segunda división no pueden jugar torneos internacionales.



Los equipos que no iniciaron bien la Liga tendrían desventaja para clasificar a los cuadrangulares.