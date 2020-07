¡Fue el escogido! Así es el sistema de juego que tendrá la Liga 2020

La propuesta por parte de América de Cali a los clubes de Colombia fue la escogida en la asamblea de Dimayor de este sábado como el formato que tendrá el regreso del FPC. La fecha de regreso será del 30 de agosto siempre y cuando se acepte en el Ministerio de Salud.



La idea consiste en que se haga un solo torneo en lo que queda de este año, pero no desde ceros. Es decir, que se reanude la Liga de Colombia I-2020 y que todo siga como va hasta el momento; y que se jueguen los aplazados. El cambio principal e importante será que habrá cuadrangulares luego del todos contra todos.

Así se jugará el FPC Foto: FUTBOLRED

El torneo será con cuadrangulares, es decir, clasificarán ocho equipos de la Liga a esta fase. Allí, se jugarán los famosos grupos, como es lo habitual (ida y vuelta) y final a dos aprtidos. Los primeros de cada grupo serán los finalistas.



Otro cambio importante: entre los 12 equipos que se quedaron por fuera de las finales jugarán un torneo para definir un cupo a Copa Suraméricana.



Recordemos que a este primer torneo tenía solamente semifinales (clasificaban los cuatro primeros equipos) por tiempos de la Copa América. Sin embargo, hay un cambio y es que ahora habrá cuadrangulares; se quiere reanudará el campeonato desde la fecha ocho y seguir con el todos contra todos.



Otro tema de este formato es que dará facilidad para el inicio de las Eliminatorias en septiembre, es lo esperado, pues hay más tiempo de preparación y no habría tantos cruces por partidos.



Así serán los cupos a torneos internacionales:

Libertadores: campeón y subcampeón de la Liga, campeón de la Copa Colombia y mejor en reclasificación que no tenga cupo para Libertadores.



Suramericana: siguientes equipos (3) en reclasificación que no tengan cupo a Libertadores. El último cupo se define en el 'campeón' de los 12 que no avanzaron a las finales.