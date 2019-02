‘América puso las condiciones y Medellín no aguantó’: ‘Pecoso’ Castro

Fernando ‘Pecoso’ Castro mostró su satisfacción por la actuación de América en la victoria 3-0 sobre el Medellín, recalcando que mantuvo el ritmo ofensivo durante los 90 minutos frente a un rival que, como el Medellín, no aguantó en la parte física.



“Quería que esperáramos la pelota mucho más arriba, cerca del arco contrario, creo que allí mejoró el equipo y ofensivamente puso la condición durante los 90 minutos; como local hay que poner las condiciones, en la semana trabajé que el rival siempre tuviera que sacar del piso. Con dos hombres como Segovia y Marlon que van bien arriba, allí tiene que venir el primer rechazo, quedar la pelota al medio y arrancar nuevamente a atacar. Creo que el equipo fue muy ordenado y muy táctico”, manifestó Castro.



¿Qué le da Cristian Álvarez?

“Es un buen jugador, un volante ofensivo que pisa el área, desequilibrante, que no es jugar solamente en el tercer cuarto de cancha, sabemos que no ha tenido continuamente fútbol, está cogiendo ritmo de competencia y lo estamos llevando poco a poco, cogiendo la forma física nos va a dar muchas cosas positivas”.



¿Ya tiene una columna vertebral importante, está encontrando el equipo ideal?

"Creo que sí, el primer respaldo que tiene el técnico cuando se la juega con una alineación es el triunfo, eso lo estamos buscando en el trabajo de la semana, no solo fueron los centrales que jugaron bien, afortunadamente hay un bien ambiente dentro del equipo, el otro conjunto que tengo también le gana a éste en las prácticas, es producto del trabajo, profesionalismo y seriedad con que están trabajando los muchachos”.



¿Sacar el arco en cero es otro plus?

"Sí, por mero respeto del rival esta semana observé dos videos del Medellín como visitante, no cambió absolutamente nada, jugó de igual a igual, y teníamos que hacer respetar nuestra plaza, el equipo primero que todo asumió la responsabilidad, apuró al rival, lo hizo salir jugando del piso, al arquero lo único que le quedó fue jugar en largo, tuvieron opciones de gol producto de eso, pero se corrigió, con Marlon y Segovia ganamos todo y allí empezábamos nuevamente el ataque, no solo hay que aprovechar las individualidades sino tener orden y pensar en el rival cómo juega”.



¿Cree que América jugó más en conjunto en el segundo tiempo?

“Siempre le he dicho al jugador que tengo que aprender a interpretar y leer lo que quiere el rival, cómo juega, que saquen sus armas, que entiendan que uno tiene que analizar al adversario con respeto y el jugador tiene que estar concentrado, vi un equipo serio, con profesionalismo, arrancó y fue el mismo ritmo siempre, no paró hasta que terminó el partido; en cambio, Medellín se fue quedando”.



¿Su equipo fue más vertical en el complemento?

“El equipo hace todo igual, sino que el rival solo tiene 45 minutos y se defendió de todo el volumen nuestro, para el segundo tiempo, cuando Medellín no aguantó físicamente, América lo superó en la parte físico-atlética, de pronto no nos vimos muy superiores en el primero, pero en el segundo tiempo resolvimos totalmente el partido”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces