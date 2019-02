América volvió a golear y a gustar: 3-0 sobre Independiente Medellín

Con Fernando Aristeguieta como gran figura y autor de todos los goles, América derrotó 3-0 este sábado al Medellín en juego de la quinta fecha de la Liga I-2019 disputado en el Estadio Pascual Guerrero ante 20.854 aficionados, y con 10 puntos se ubica parcialmente en la tercera casilla del campeonato.

El equipo vallecaucano fue ampliamente superior al antioqueño en elaboración y efectividad, con un delantero que sigue en racha como el venezolano. A eso le sumó equilibrio en cada una de sus líneas para pasar por encima de un rival que anda volando bajo.



Hubo susto en el inicio cuando Julián Guevara se durmió en la salida y Cano impactó de una a las manos de Bejarano, apenas a los 18 segundos. Sin embargo, a partir de allí el argentino Juan Pablo Segovia y Marlon Torres le pusieron orden a la zaga y fueron escasas las presencias del visitante.



Medellín, que este sábado jugó de azul y amarillo, daba espacios en la mitad y en una acción en tres cuartos de cancha Cristian Álvarez le sirvió un balón milimétrico a Fernando Aristeguieta por el centro del área, el venezolano recepcionó y antes de que lo marcara Jesús Murillo sacó un remate rasante para vencer a David González para el 1-0, a los 8 minutos.



El poderoso se arrimó en los primeros minutos, pero luego el buen trabajo de la zaga hizo que Diego Herazo y Germán Ezequiel Cano desaparecieran y tuvieran que bajar unos metros para entrar en contacto con la pelota. Además, Andrés Ricaurte fue una sombra y aportó muy poco en la creación del visitante, que en vez de generación colectiva optó por la media y larga distancia.



Kevin Viveros, que tampoco había figurado en el ataque escarlata, recibió otro balón profundo aunque remató desviado al arco de González, a los 27. Un minuto después Nicolás Palacios sorprendió con un disparo en el palo, previo toque de Bejarano, pero inmediatamente respondió América para aumentar la ventaja.



Y otra vez Aristeguieta con un soberbio golazo. ‘Jopito’ Álvarez volvió a meter el esférico, rebotó en Larry Angulo y le quedó al atacante ‘patriota’, que fue bordando rivales, se acomodó y remató en diagonal para superar la resistencia de González sobre el palo derecho. 2-0 y el sexto gol de un hombre que hace rato se robó el cariño de la afición roja y ahora es el líder de la tabla de artilleros.



Ricaurte le quemó las manos a Bejarano a los 36 y Segovia estuvo cerca del tercero en un tiro de esquina con un cabezazo que devolvió el horizontal, a los 40. Así concluyó un primer periodo emotivo que evidencia que la permanencia de ‘Pecoso’ Castro ha sido productiva.



El técnico Octavio Zambrano buscó mayor labor ofensiva con Leonardo Castro en lugar de Diego Herazo, pero no pudo.



América quería tranquilidad en el marcador y a los 2 minutos se juntaron en una salida rápida Viveros y Yesus, pero el volante cartagenero disparó desviado sobre el vertical diestro. Estaba tan nublado para definir que tuvo dos más a los 11 y a los 15 sin poder resolver ante González.



Guevara, volante de marca que siempre intenta con su buena condición en el remate, probó desde 20 metros y el balón se perdió por centímetros del horizontal.



Medellín llegó a los 29 con Ricaurte en mano a mano con Bejarano, y el arquero escarlata salvó abajo. Aristeguieta le puso el sello a su gran actuación a los 36, luego de un centro de Daniel Buitrago por izquierda. 3-0 y una tarde-noche fenomenal.



Síntesis

América 3-0 Medellín



América: Carlos Bejarano (7); Jhonatan Pérez (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (7), Andrés Álvarez (6); Julián Guevara (7), Carlos José Sierra (6), Yesus Cabrera (5), Cristian Álvarez (7); Kevin Viveros (6) y Fernando Aristeguieta (10).



Cambios: Daniel Buitrago (6) por Cristian Álvarez (31 ST), Luis Alejandro Paz por Yesus Cabrera (41 ST).



D.T.: Fernando Castro



Independiente Medellín: David González (4); Elvis Perlaza (4), Jesús David Murillo (4), Héctor Urrego (4), Sebastián Macías (4); Nicolás Palacios (5), Diego Arias (4), Larry Angulo (4), Andrés Ricaurte (4); Diego Herazo (5) y Germán Ezequiel Cano (4).



Cambios: Leonardo Castro (4) por Diego Herazo (1 ST), William Palacios (5) por Héctor Urrego (12 ST) y Carlos Sinisterra (5) por Larry Angulo (26 ST).



D.T.: Octavio Zambrano.



Goles: 1-0: Fernando Aristeguieta (8 PT). 2-0: Fernando Aristeguieta (29 PT), 3-0: Fernando Aristeguieta (36 ST).



Amonestados: Cristian Álvarez (33 PT), Fernando Aristeguieta (18 ST), Jonathan Pérez (36 ST), por América. Héctor Urrego 15 (PT), Nicolás Palacios 31 (ST), Sebastián Macías (35 ST) por Medellín.



Expulsados: no hubo



Partido: intenso



Figura: Fernando Aristeguieta (10)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 20.854 espectadores (dato oficial)



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Carlos Ortega (7)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces