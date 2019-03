Prográmese para la fecha de clásicos: partidos, horas y dónde verlos

La Liga I-2019 llegó a su décima jornada, la fecha de los clásicos en Colombia. Desde este sábado hasta el domingo se jugarán los partidos más llamativos y con más 'morbo' por temas de historia y recorrido en el Fútbol Profesional Colombiano, aunque no se jugará el encuentro entre Millonarios y Santa Fe por un concierto en El Campín.

Fecha de clásicos

Medellín vs. Atlético Nacional

Día: sábado 16 de marzo

Hora: 3:15 p.m.

TV: Win Sports



Deportivo Cali vs. América de Cali

Día: sábado 16 de marzo

Hora: 5:00 p.m.

TV: RCN



Unión Magdalena vs. Junior

Día: domingo 17 de marzo

Hora: 3:30 p.m.

TV: RCN​



Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta

Día: domingo 17 de marzo

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win Sports



Millonarios vs. Santa Fe

Día: jueves 28 de marzo

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win Sports