Confirmada hora del clásico bogotano y otros partidos adelantados

Este jueves, Dimayor confirmó el horario del clásico bogotano y algunos cambios en los horarios de partidos de Junior, Nacional y Medellín. Algunos de estos cambios se hacen por compromisos de los equipos en Copa Libertadores o por no disponibilidad de los estadios.

Estos son todos los cambios confirmados...

FECHA 10



28 de marzo



Millonarios FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



*Esta reprogramación se realiza debido a que el estadio El Campín no está disponible del 13 al 20 de marzo.



FECHA 13



27 de marzo



Atlético Junior vs Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports



*Esta reprogramación se realiza debido a que el club Atlético Junior debe cumplir con compromisos internacionales en la Copa Libertadores la primera semana de abril.



Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



*Esta reprogramación se realiza debido a que el club Deportes tolima debe cumplir con compromisos internacionales en la Copa Libertadores la primera semana de abril.



FECHA 16



28 de marzo



Cúcuta Deportivo vs Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports



*Esta reprogramación se realiza debido a que el estadio General Santander no está disponible del 15 al 21 de abril.



Con información de Dimayor