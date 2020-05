Fechas y horarios: así se jugará la jornada 3 de la e-Liga Dimayor

Por la falta de fútbol en el mundo y en Colombia, la Dimayor lanzó un torneo virtual en el que participan los equipos del Fútbol Profesional Colombiano en Fifa 20. Ahora, ya se definió la tercera fecha de la e-Liga.

FASE DE GRUPOS

FECHA 3



6 de mayo



Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



7 de mayo



Deportivo Cali vs Jaguares

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



8 de mayo



Atlético Huila vs Atlético Nacional

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



9 de mayo



Once Caldas vs Envigado FC

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



América de Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



10 de mayo



Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



Junior FC vs Cúcuta Deportivo

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



11 de mayo



Deportivo Pasto vs Rionegro Águilas Doradas

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa